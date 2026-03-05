Camagüey adopta energía solar: un camino de resiliencia y determinación colectiva (+ Fotos)

Camagüey, 4 mar.- La instalación de sistemas fotovoltaicos en entidades y empresas gana espacio en el territorio camagüeyano, donde se aprovechan las facilidades de esta fuente de energía limpia como garantía del funcionamiento de los distintos procesos y la prestación de servicios, ante la difícil situación con los combustibles que vive el país.

Un ejemplo de ello lo constituye la Fábrica de Tabaco Rolando Valdivia, del municipio de Florida, al emplazar en un primer momento cinco paneles solares, lo cual contribuye al quehacer productivo de la entidad y su eficiencia.

De igual manera, favorece mejores condiciones laborales para los 120 trabajadores pertenecientes a esa industria, resalta en su página web la emisora Radio Florida.

Serguey Enrique Núñez, director de la citada fábrica, informó al medio de prensa que la iniciativa forma parte de una estrategia encaminada a eliminar trabas en el proceso productivo del tabaco, aporta al avance tecnológico, y es una reafirmación del compromiso de la empresa con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La incorporación de este tipo de energía en el importante centro económico de la demarcación camagüeyana responde a la necesidad de asegurar el suministro eléctrico, en medio de las afectaciones del servicio debido a los elevados déficits en la generación nacional, agravados en los últimos días por los problemas en la adquisición de combustibles, como resultado del bloqueo petrolero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

ENERGÍA… POR MÁS SERVICIOS

En Camagüey, resaltan también proyectos similares con sistemas fotovoltaicos, con posibilidad de baterías que acumulan la corriente, en centros de la gastronomía en la ciudad cabecera, que desarrolla la Sociedad Mercantil Rancho Luna SURL.

La Unidad La Piazza, o Pizzería del Gallo, adopta el empleo de fuentes renovables de energía para disminuir el gasto eléctrico y favorecer la prestación de los servicios a raíz de una inversión de alrededor de cuatro millones de pesos para la instalación de 16 paneles solares, con un inversor de seis kilowatts y un respaldo de baterías de 17.5 kilowatt. Los trabajos fueron ejecutados por el TCP Tu Tienda Solar.

Osbel Vega Vila, al frente del complejo de cien trabajadores, explicó que el horario del establecimiento es de lunes a viernes, y el domingo, de 12:00 m. a 10:00 p.m., y los sábados hasta las doce de la noche.

Agregó que las proyecciones incluyen a las unidades El Chorrito y La Camagüeyana, con ocho paneles cada uno, y más adelante al restaurante Rancho Luna, un esfuerzo de las autoridades políticas y gubernamentales y del Ministerio de Comercio Interior en la provincia.

La Sociedad Mercantil Rancho Luna SURL reafirma cómo estas tecnologías ganan espacio para un mejor aprovechamiento de la energía solar y la no dependencia de la generación térmica en la prestación de los servicios.

Primera de su tipo en la provincia con autonomía, está integrada por la cafetería El Chorrito, la pizzería La Piazza, el restaurante Rancho Luna, la unidad La Camagüeyana y el comedor del Sistema de Atención a la Familia La Colmena, que funciona, además, como punto vital.

Por otro lado, sucursales bancarias del territorio apuestan por el uso de paneles y equipamientos encaminados al aseguramiento de la energía en función de las prestaciones, lo cual repercute en la satisfacción de los clientes.

Entre las prestaciones más demandadas que requieren del fluido eléctrico, están el depósito y extracción de efectivo, así como el cobro de salarios,además de la compra-venta de viviendas, los servicios de cuentas fiscales, tarjetas magnéticas y Transfermóvil, entre otros.

Los nuevos equipamientos ofrecen mayores ventajas tanto para el trabajador bancario como para el cliente, pues se pueden realizar las operaciones en el día y adquirir el comprobante al momento, apuntó Madelaine Montes de Oca Pérez, trabajadora por cuenta propia, quien semanalmente acude a esa sucursal.

Con anterioridad, en la funeraria La Caridad, en el municipio cabecera, se emplazaron nueve paneles fotovoltaicos, que acumulan una potencia de 5.3 kilowatts (kW), un inversor de cinco kW y una batería de 8.12 kW/ hora, a fin de mantener el respaldo energético y la vitalidad de un servicio tan sensible para la población, reportó en su portal web el Telecentro Televisión Camagüey.

POR DOS CONQUISTAS SAGRADAS

El hospital provincial psiquiátrico docente Comandante René Vallejo Ortiz fue también beneficiado con un sistema de paneles solares instalado en el servicio de urgencias, lo que garantiza una mayor estabilidad en la atención a los pacientes y ofrece mejor protección a los trabajadores.

La iniciativa forma parte de las estrategias nacionales y del sector de la salud para mantener la operatividad de las unidades asistenciales.

Y en medio de ese propio esfuerzo, trabajadores destacados del colectivo han recibido módulos fotovoltaicos. La instalación de dichos sistemas, con potencias de 800 y 1 200 watts y baterías incluidas, fue realizada por la Corporación Productora y Exportadora de Tecnología Electrónica (Copextel), encargada de la comercialización, montaje y garantía de los equipos.

De igual modo, la entrega de paneles solares garantiza estabilidad en los hogares de 180 trabajadores de Educación, reconociendo así el esfuerzo de quienes sostienen la enseñanza. En los trece municipios y los tres centros provinciales, maestros y especialistas reciben equipos de 800 y 1 200 watts a precios módicos, con facilidades de pago mediante crédito bancario y respuesta inmediata del sistema financiero.

Lázaro Rubén Herrera Batista, jefe del Departamento de Actividad Educativa Especializada de la Dirección Provincial de Educación, está entre los beneficiados; agradece a la Revolución que aun en momentos tan difíciles impulsa con su carácter humanista una iniciativa que transforma la cotidianidad de los educadores y las familias.

Historias similares han vivido las familias de infantes en situación de discapacidad, favorecidos con estas tecnologías que ofrecen al menos un poco de alivio en medio de la compleja situación electroenergética que enfrenta el país.

Y POR LA ESPERANZA

Para Yanet Álvarez Basulto, su pequeña Allyson Olga Capdevila Álvarez, de once años de edad, ha sido su mayor desvelo, a partir de que, con solo 17 días de nacida, fue necesario realizarle una traqueotomía. La situación se agravó cuando comenzó a faltarle oxígeno a su cerebro y aparecieron otras patologías como la inadecuada rotación intestinal y absorción de los alimentos. Los cuidados especiales que requiere Allyson se facilitan, desde hace varios meses con la instalación de paneles solares fotovoltaicos por el Proyecto de Desarrollo Local Tecnológico Irmantto.

Debido a la inestabilidad con el fluido eléctrico, resultaba complicado elaborarle las comidas, batir los jugos naturales o mantener la iluminación necesaria en la habitación para velar en las noches que no se dañara la cánula de la traqueotomía, refirió Yanet.

El montaje de la nueva tecnología en el hogar, añadió, contribuye a que Allyson tenga una mejor calidad de vida, la cual, depende, también, de las sesiones de rehabilitación, terapia ocupacional y logopedia que recibe en la casa; de conjunto con la maestra ambulatoria y la vinculación con la escuela más cercana para favorecer su socialización con otros niños.

A la par, la Empresa Eléctrica de esta centro-oriental región cubana avanza en las inversiones de dos nuevos parques fotovoltaicos de 21.8 megavatios (MW), al norte de la ciudad de Camagüey y en la zona de Ortigal, en el municipio de Florida, como parte de las acciones del sector en el país, con el apoyo de la República Popular China, para disminuir la dependencia de la generación térmica, que enfrenta limitaciones por la obsolescencia de las plantas y la falta de combustible.

Desde mayo de 2025 aporta al Sistema Eléctrico Nacional el parque Luaces , en el sureño municipio de Vertientes, de igual potencia instalada, el más grande del territorio hasta el momento, que presenta un funcionamiento estable durante el horario de mayor radiación solar, comprendido entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)