Cuba llama a un orden internacional más justo para eliminar pobreza

La Habana, 17 oct.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, llamó hoy a crear un nuevo orden internacional justo, equitativo y democrático que proporcione bien común y prosperidad a todas las personas, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

A través de un mensaje en su cuenta en X, el titular de Relaciones Exteriores alertó que los esfuerzos encaminados para poner fin a la pobreza extrema en el mundo se han estancado, según el Informe de Naciones Unidas de 2026 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el presente año, puntualizó Rodríguez, alrededor de 826 millones de personas, el 10 por ciento de la población mundial, viven en pobreza extrema.

El jefe de la diplomacia cubana reflexionó que, mientras eso sucede, el gasto militar mundial alcanzó 2.887 billones de dólares en 2025, undécimo año consecutivo de crecimiento.

Indicó que los 12 multimillonarios más ricos del mundo acumulan más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora cada año el 17 de octubre, reconoce que acabar con este flagelo es inseparable de la protección de los derechos humanos, la dignidad humana y la paz.

De acuerdo con Naciones Unidas, la conmemoración de 2026 se centra en el tema «Hogares seguros para todos», destacando la vivienda adecuada como base para la seguridad, la participación y una vida digna. (Tomado de Prensa Latina)