Intelectual Abel Prieto denuncia en México proyecto de asfixia contra Cuba

Ciudad de México, 17 oct.- Cuba está sometida “a un proyecto de asfixia” por el Gobierno de Estados Unidos, denunció el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en declaraciones difundidas hoy por el diario mexicano La Jornada.

El escritor, ensayista y ex ministro de Cultura de la nación caribeña afirmó que “la supervivencia del pueblo cubano hoy es verdaderamente muy trabajosa” y catalogó al actual como “el momento más difícil de la Revolución”.

“Vivimos en tiempos de tempestad. La palabra bloqueo se queda corta, ya no sirve para explicar lo que están haciendo con nosotros”, dijo al mencionar datos sobre la actual situación en su país, como que la mortalidad infantil se duplicó de 4,4 a 9,9 por cada mil nacidos vivos.

“Son estadísticas, pero son cifras que tienen el rostro de personas, de familias, de niños, de enfermos”, subrayó.

Expuso, además, que siete mil contenedores con insumos médicos permanecen dispersos en el Caribe por temor de las navieras a las represalias estadounidenses; 34 bancos rompieron transacciones con Cuba, y el transporte público prácticamente no existe.

Recordó cuando el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, profetizó el “desmerengamiento” del socialismo en la Unión Soviética y los países del bloque socialista, pero ratificó que la isla seguiría adelante con su proyecto: “Patria o muerte, venceremos, y añadió: socialismo o muerte”.

Prieto participó en la presentación del libro Caliban, ensayo publicado en 1971 por Roberto Fernández Retamar, reimpreso ahora por el Instituto de Formación Política del gobernante partido Morena, de México, y Casa de las Américas.

En ese acto, efectuado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a iniciativa del colectivo Redes Universitarias, estuvo presente también el antropólogo Héctor Díaz-Polanco.

Sobre Caliban, el presidente de Casa de las Américas reivindicó su vigencia al considerarlo un libro “contra toda forma de colonización y vestigio de colonialismo, por la emancipación auténtica de mujeres, hombres de cualquier color que sean”.

Advirtió que “nunca ha crecido tanto el racismo” como ahora y denunció que la élite de Estados Unidos y los partidos de ultraderecha “quieren que pensemos que somos inferiores”.

Durante el encuentro, la comunidad estudiantil y docente divulgó un pronunciamiento en solidaridad con Cuba, exigió levantar el bloqueo energético y llamó al gobierno mexicano a reconsiderar la suspensión del envío de petróleo a la isla, apuntó el medio de comunicación. (Tomado de Prensa Latina)