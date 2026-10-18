Evitar comportamientos irresponsables, evitar una bomba de tiempo en adolescentes y jóvenes

Oct, 2026.- Cuando adolescentes y jóvenes llevan una vida desordenada en el ámbito personal y social, porque en sus familias la comunicación es muy poca o no existe, por ser, tal vez, un medio parcial o completamente disfuncional, el mal comportamiento conlleva a los desenfrenados e inexpertos muchachos a encontrar su propia bomba de tiempo.

La ingestión de alcohol, ya sea por autoestima baja, timidez, por la influencia negativa de determinados aspectos en redes sociales o al pretender igualarse a la mala conducta de algún integrante del grupo de amigos, da lugar a manifestaciones de violencia en el hogar, la venta de algún artículo doméstico de familiares, incluso de vecinos, para adquirir cualquier tipo de bebida, con el fin de “darse el gusto” .

Junto a todo ese desatino, vienen las relaciones sexuales desprotegidas, otro peligroso actuar que no demora en manifestarse con verrugas genitales, gonorrea, sífilis, condiloma, y hasta VIH/SIDA, entre otras enfermedades de transmisión sexual.

La adicción al alcohol también es muy perjudicial para la salud al provocar úlceras estomacales, gastritis, accidentes cardiovasculares, hipertensión arterial, trombosis, cirrosis hepática, infartos, cáncer, arritmias y miocardiopatía. Además de numerosas patologías asociadas a ese vicio tan dañino, como el tabaquismo y la droga.

Muchos han sido los encuentros de especialistas de Salud Pública de Santa Cruz del Sur en instituciones educativas, centros de trabajo, barrios y comunidades, espacios donde se han referido a los señalados temas desde el punto de vista profiláctico, al que se ha sumado la labor del médico y enfermera de la familia.

Son precisamente, las familias, los núcleos fundamentales de la sociedad, las que no pueden perder de vista el comportamiento de sus hijos, y así evitar que las adicciones se conviertan en bombas de tiempo. (Imagen: tomada de Cubahora)