Cuba cae ante Uruguay en ventana mundialista de baloncesto

La Habana.- EL JUEGO de la selección de Cuba ante Uruguay en la segunda Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto de la Fiba de Catar 2027 resultó en una derrota muy dura para los antillanos.

El partido, celebrado en en la Arena Roberto Durán, en la Ciudad de Panamá, comenzó reñido, tanto que al terminar la primera mitad los uruguayos ganaban apenas por un punto.

Los cubanos perdieron el primer cuarto 20-17 y ganaron el segundo 19-17, por lo que parecía que podían aspirar a la victoria; sin embargo, un fatídico tercer parcial de 22-11 alejó toda esperanza.

El último período devino en la confirmación de la inapelable derrota, pues la ventaja se estiró tras el 29-15 favorable a los sudamericanos, que sentenció el 88-62 definitivo.

Ese diferencial de 26 puntos los coloca en muy mala posición para aspirar a avanzar en un hipotético empate con alguno de los integrantes del grupo D de América, en el que ahora marchan últimos sin conocer la victoria.

La cuarta derrota al hilo de los de la Isla dejó números muy inferiores a los de su rival de turno en todos los aspectos, por lo que apenas se puede concluir que perdieron el rumbo, entendiendo que compitieron en la primera mitad.

Esto los los obliga a vencer a Panamá en la última ventana que acontecerá en junio de este año, a fin de avanzar como tercer lugar del grupo y esperar que los panameños pierdan el otro choque de los dos que les queda. (Tomado de Jit)