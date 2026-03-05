Documentalista Gloria Rolando presente en muestra de cine Black Cuba

La Habana, 4 mar- El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) destacó la participación de la documentalista Gloria Rolando en la muestra de cine Black Cuba, celebrada en la Brooklyn Academy of Music, en Nueva York.

Con tres obras que exploran la memoria, la identidad y la resistencia afrocubana, Rolando presentó Diálogo con mi abuela (2016), un homenaje a la familia cubana en toda su diversidad; y Reembarque (2014), centrado en la historia de los haitianos que emigraron a Cuba para trabajar.

También una de sus obras más destacadas fue The Eyes of the Rainbow (1997), dedicada a la líder de las Panteras Negras Assata Shakur, a quien la cineasta compara con Oyá, deidad afrocubana que simboliza la fuerza femenina y la lucha constante; se trata del único audiovisual realizado sobre la activista.

Es un homenaje a todas las mujeres que luchan por un mundo mejor, expresó la realizadora durante el encuentro con la prensa en la sala Héctor García Mesa del Icaic.

El festival, desarrollado del 20 al 26 de febrero, reunió 26 obras entre cortos, largometrajes y documentales, convirtiéndose en un hito histórico por la amplitud de su muestra.

Entre los filmes proyectados figuraron clásicos como Maluala, De cierta manera (De una forma u otra), La última cena y Migración y movimiento, que ofrecieron al público una mirada a la vida en Cuba durante las décadas de 1960 y 1970.

Para la segunda secretaria de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Yaima González, el evento “fue sensación y contó con gran afluencia de público joven durante los cinco días de duración”.

La funcionaria subrayó además en videoconferencia que el mensaje transmitido resultó “realmente revolucionario”, al mostrar la riqueza cultural y social del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)