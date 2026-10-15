Juan Carlos, el delegado

Oct, 2026.- Juan Carlos González Montejo, delegado de la circunscripción número Dos del Consejo Popular Sur, es el presidente de esa estructura del Poder Popular en este municipio camagüeyano, donde hay otras nueve circunscripciones atendidas por igual cantidad de sus homólogos, a los que como él, los caracterizan la honestidad, la sencillez, la empatía y la solidaridad.

Tienen el deber de mantener el vínculo permanente con ese entorno habitacional donde residen cinco cinco mil 580 electores. A su vez, existen buenas relaciones de trabajo con los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, los núcleos zonales del Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

El código de ética de los cuadros, que los delegados firmaron y juraron cumplir, exige y exhorta al entrevistado y sus compañeros de quehacer a ser mejores revolucionarios, tramitando en el menor tiempo posible las quejas y planteamientos que emiten los electores en los despachos, a fin de darle la solución correspondiente, apegados a la verdad.

Como representantes de la Asamblea Municipal del Poder Popular les corresponde, enfatizó el santacruceño González Montejo y quien lleva dos mandatos como presidente del Consejo Popular Sur, mantener sistemática comunicación con el pueblo que los eligió, para enfrentar juntos en las cuadras las indisciplinas sociales, la corrupción, las ilegalidades y el delito. A su vez, desarrollar la formación patriótica y consolidar el trabajo político-ideológico con las nuevas generaciones en Santa Cruz del Sur.