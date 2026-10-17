Constatan potencialidades en Camagüey para la inversión extranjera

Camagüey, 17 oct.- Con el propósito de evaluar el impulso al sector, la viceministra cubana de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Déborah Rivas Saavedra, encabezó aquí una visita de trabajo donde insistió en la autonomía territorial.

Las estrategias de desarrollo, las orientaciones de manera efectiva, el avance de la infraestructura, la capacitación y la auto preparación fueron algunos de los temas tratados en la jornada, que devino en un fructífero intercambio.

Presidido también por el vicegobernador de Camagüey, Yennis León Mayedo, el encuentro acogió a directivos y actores económicos locales para examinar la implementación de las transformaciones del modelo económico nacional.

Durante la cita se analizaron los mecanismos orientados a eliminar trabas, fundamentalmente bancarias, incrementar la autonomía de la empresa estatal y potenciar la participación de las formas de gestión no estatal desde la base productiva.

En ese sentido se abogó por la relación estrecha con los campesinos y en la base, punto de inicio del éxito de los negocios.

Asimismo, los presentes profundizaron en las oportunidades para que los emprendimientos y cooperativas agramontinas tramiten de manera directa sus autorizaciones de exportación e importación mediante la descentralización de facultades.

El recorrido institucional reafirmó el compromiso de consolidar alianzas y generar divisas que contribuyan de forma tangible al desarrollo socioeconómico y al bienestar de la población. (Texto y foto: Gladys Dailyn Morera Cordero/Radio Cadena Agramonte)