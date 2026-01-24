Beneficios de la milenaria milenrama

El nombre binomial de la milenrama es Achillea millefolium. Su nombre binomial honra al héroe griego Aquiles, de quien se dice que durante la guerra de Troya curó a muchos de sus soldados y al propio Télefo, rey de Micenas, utilizando el poder de la planta para detener las hemorragias. El término millefolium, por otro lado, es un epíteto latino que significa “con mil hojas”.

Igual, la planta parece que ha sido utilizada por miles de años. Recordemos que en la cueva de Shanidar (Irak), donde se encontraron restos de neandertales de diferentes edades y estados de conservación con una data de entre 60 000 y 80 000 años, uno de ellos fue hallado junto con varios tipos de especies reconocidas por sus propiedades medicinales, entre ellas la milenrama. Si la planta tiene mil hojas, parece que son más los miles de años de su uso por el hombre.

La milenrama es de origen euroasiático, pero se encuentra hoy en día en todos los continentes, ya que se propaga con facilidad y se ha naturalizado en muchos sitios.

En Cuba, su presencia fue reportada a principios del siglo pasado en zonas de la Mina Woodfred, en la Sierra de Nipe (Holguín).

Posteriormente, Roig describe su introducción en la Estación Experimental de Santiago de las Vegas. Aunque no está generalizado su cultivo en el país, hay evidencias recientes de su presencia en Topes de Collantes y la Gran Piedra.

La monografía de la Agencia de Medicamentos Europea reconoce el valor de la milenrama en el tratamiento de la pérdida del apetito, en cólicos gastrointestinales leves e hinchazón con flatulencia; frente a dolores menstruales y para la cura de heridas superficiales.

Por otro lado, el formulario de fitoterápicos de la Farmacopea Brasileña recomienda el empleo de esta especie como aperitivo, antidispéptico, antiespasmódico y antiinflamatorio.

Con estos fines pueden emplearse indistintamente las flores o las partes aéreas de la planta para preparar una infusión.

En el caso de las flores, se recomienda utilizar una cucharadita del material vegetal bien troceado y, si se trata de las partes aéreas, se toma una cucharada.

Estas cantidades se mezclan con una taza de agua hirviendo, equivalente a 250 mililitros, que se puede consumir dos o tres veces en el día.

Para la pérdida de apetito, debe hacerse media hora antes de las comidas. En el tratamiento de las heridas, se aplica en forma de compresas o fomentos. Para su aplicación tópica, siempre es importante adoptar todas las medidas encaminadas a evitar que se contamine la preparación y se pueda generar una infección sobreañadida de la piel en la zona a tratar.

El uso con fines medicinales de la milenrama está contraindicado durante el embarazo, la lactancia y en niños menores de 12 años, así como en pacientes que padecen de úlcera péptica u oclusión de las vías biliares.

La planta puede también interferir con anticoagulantes orales o medicamentos antihipertensivos, al igual que es susceptible de causar sedación y diuresis. Además, está descrita la ocurrencia de dermatitis por contacto en pacientes sensibles.

La milenrama no solo reporta beneficios para la salud, también es aprovechada por el hombre en la jardinería, tanto por sus flores como por su olor.

Sus hojas también se consumen en ensalada o como verduras, se utiliza en la fabricación de licores y, en los países nórdicos, como sucedáneo del lúpulo en la producción de cerveza.

Se reporta su empleo igualmente en cosmética y perfumería, para elaborar jabones, cremas hidratantes y pasta dental. La cultura china tradicional utilizaba tallos de milenrama para las lecturas adivinatorias del I Ching (Libro de las mutaciones).

De esta forma, la milenaria milenrama sigue siendo una especie vegetal de interés para el hombre. Por miles de años ha sido de ayuda y hoy la investigación científica ha validado algunos de sus usos mediante la evaluación de sus propiedades farmacológicas.

Sin dudas, aunque no sea muy abundante en nuestro país, es una especie a tener en cuenta para cuidar la salud… ¡desde lo natural! (Tomado de Cubadebate)