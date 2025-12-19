Libra la salud pública batalla frente a situación epidemiológica

La Habana, 19 dic.- Sobre los desafíos que supone la situación epidemiológica actual y el combate del personal de la salud por mitigar sus efectos ahondó hoy José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.

Ante el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, Portal Miranda señaló que el país presenta un panorama epidemiológico complejizado por la circulación de virus como el dengue, el chikungunya y el Oropouche en varios puntos del territorio nacional.

El titular del Ministerio de Salud Pública afirmó que se ha reforzado la acción de pesquisa para mantener un registro actualizado de la incidencia de estas enfermedades en la población, a la vez que instó a las personas que presenten síntomas a reportarlo en los centros de salud más cercanos.

Apuntó que se han intensificado las acciones progresivas desplegadas por Salud Pública para elevar la capacidad de respuesta del Sistema de Atención Primaria, teniendo en cuenta las limitaciones presentes en cuanto a recursos y financiamientos que dificultan la actividad.

Para ello, ponderó, se ha buscado la incorporación del potencial científico y sanitario en los centros punteros de la nación caribeña para la actualización de los protocolos de actuación y el desarrollo de ensayos clínicos, para afrontar las dolencias provocadas por las virosis, dirección en la que destacan proyectos innovadores para el manejo de las principales secuelas de estas, sobre todo entre grupos poblacionales vulnerables, como personas de la tercera edad y niños.

Acotó el ministro que en medio de ese combate se mantienen las acciones de control vectorial, aunque la disponibilidad de recursos repercute en que dichas estrategias no alcancen los niveles deseados, pero tienen una incidencia en el control de la epidemia en ciertas áreas.

Ejemplificó con la disminución en los últimos días de las atenciones hospitalarias vinculadas a estados febriles y el decrecimiento, por segunda semana consecutiva, de la cantidad de casos que han requerido intervención de cuidados intensivos, indicadores que, a su consideración, evidencian inicios de recuperación.

Portal Miranda elogió la responsabilidad y entrega asumidas por el personal de la salud en esta contienda y transmitió la certeza de que, con el apoyo de todos y la capacidad y talento de los recursos humanos implicados, será posible vencer el desafío. (Tomado de Radio Reloj)