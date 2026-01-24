Incrementar capturas, propósito de las tripulaciones de agrupación pesquera santacruceña

Santa Cruz del Sur, 23 ene.- Es propósito de los hombres de las 113 embarcaciones del tipo lista quinta con que cuenta la agrupación Puerto Pesquero de Interés Local (PPIL), otrora Federación de la pesca comercial privada de Santa Cruz del Sur, es incrementar las capturas de especies de escama en el presente año, señaló el presidente de esta asociación no estatal Gilberto Lugones Guerra.

Al cierre de 2025 sólo se entregaron a la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa cerca de 90 toneladas, con la pesca a cordel de especies como sierras, serruchos, biajaibas, pargos y cuberas. También la raya y la levisa. El bajo nivel de capturas estuvo dado por escasa manifestación de éstas a causa de la desfavorable situación climatológica. Explicó el funcionario que existen regulaciones de prohíbición de la captura de la guasa, el jurel y la cherna por ser especies tóxicas, que trasmiten al consumirse la enfermedad conocida ciguatera, perjudicial para la salud humana.

Tampoco puede subirse a bordo de los navíos la cubera de más de 30 libras. En el anterior calendario, dijo Lugones Guerra, se destacaron por sus niveles productivos los botes Tres Hermanas y el Roikin, propiedad de Glicerio Betancourt (Timoncito) y Eduardo Alcalá Martínez, los que extrajeron 900 y 850 kilogramos de pescado, en igual orden.

La coalición PPIL de Santa Cruz del Sur en etapas anteriores llegó a aportar a la industria de la entidad pesquera entre 278 y 290 toneladas. Aunque en lo transcurrido de 2026 no se ha hecho el contrato con EPISUR, el compromiso de las tripulaciones que conforman los lista quinta es tirar con precisión los cordeles para incrementar los niveles de captura.