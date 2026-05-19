Jefa de colectivo pioneril en institución educativa santacruceña expresa honrar al Apóstol

Santa Cruz del Sur, 19 may.- Laura Luna Urrelis Bárzaga, es la jefa del colectivo pioneril de la escuela primaria José Martí de la ciudad cabecera santacruceña. La dedicada estudiante de sexto grado expresó emocionada la manera en que sus compañeros de estudio honran al Apóstol en la institución educativa que lleva su nombre al cumplirse este 19 de mayo el aniversario 131 de su caída en combate.

En el plante se recuerda al Héroe Nacional siéndole fiel a su pensamiento y obra. Orgullosos están los educandos de que mientras él vivió amó a los niños al considerarlos la Esperanza del Mundo. Por eso, dijo, tenemos el deber de estudiar para ser útiles en el mañana y respetar a padres y educadores.

Resaltó varios de los valores humanos legados por José Martí, entre los que mencionó, el eterno ejemplo de valentía, la caballerosidad, el amor a la libertad de Cuba, la solidaridad, el respeto a los símbolos patrios y el desacuerdo permanente con las cosas mal hechas para ser mejores seres humanos en el presente y futuro.

La pionera santacruceña manifestó que Fidel, quien cumplirá el 13 de agosto el centenario de su natalicio, fue un convencido martiano. Honró al que consideró su maestro y guía desde las luchas universitarias por mejoras sociales y como máximo dirigente del Movimiento 26 de Julio (M-26-7). El Comandante en Jefe nunca sintió temor de perder la vida por una causa justa durante toda su existencia, puntualizó.