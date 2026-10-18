Aportan camagüeyanos a conformación de la Ley de Educación

Camagüey, 18 oct.- En la provincia se desarrolló el proceso de consulta del Anteproyecto de Ley de Educación, ejercicio que fortalece la propuesta normativa al integrar de manera coherente los avances alcanzados en el sistema formativo cubano.

Con la participación colectiva de profesores, directivos, académicos, investigadores y representantes de diversos organismos formadores se aportaron criterios valiosos para perfeccionar la norma.

Estuvo junto a los camagüeyanos Reynaldo Velázquez Zaldívar, viceministro de Educación Superior; y Margarita McPherson Sayú, asesora del Ministerio de Educación; acompañados de Yuneysi Ramos Vázquez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba.

En el encuentro se escucharon opiniones, sugerencias y propuestas que enriquecen el debate, reafirmando que la educación es una construcción compartida.

Además, se puntualizó que mediante un llamado desde su perfil institucional en la red social Facebook, el texto del Anteproyecto está disponible para su consulta en el sitio web del Ministerio de Educación.

Los ciudadanos pueden ofrecer criterios y sugerencias a través del correo electrónico ley.educacion@mined.gob.cu como parte del ejercicio democrático de consulta pública.

Este proceso reviste gran importancia pues garantiza que la futura legislación refleje las necesidades reales de la sociedad y el compromiso de todos con el desarrollo educativo.

Entre los debates resaltó la importancia de institucionalizar la evaluación y acreditación de la calidad educativa, ampliando la experiencia de la Junta de Acreditación Nacional a todo el sistema.

Con la voz de maestros, estudiantes y comunidades, en Camagüey se recogieron más de 20 criterios que aportan a la consolidación de un sistema más inclusivo y actualizado. (Texto y fotos: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)