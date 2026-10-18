La empresa Tesla y Elon Musk presentan lo que, según dicen, es un automóvil volador

Washington, 18 oct.- El director ejecutivo y gerente general de la compañía Tesla, Elon Musk, presentó un automóvil que, según él, podrá volar, una característica que durante mucho tiempo había estado relegada a la ciencia ficción y a los dibujos animados.

En la presentación de un producto en una instalación de pruebas en Texas perteneciente a SpaceX, la empresa de Musk que cotiza en bolsa, mostró el nuevo carro Roadster.

Se trata de un vehículo deportivo para dos personas que no solo podría acelerar de 0 a 96 km/h en un tiempo récord de menos de un segundo, sino que, según dijo, utiliza succión debajo del auto para subir por una rampa empinada y colgar boca abajo antes de salir disparado de la rampa, dar una voltereta en el aire y usar chorros de aire para aterrizar.

Durante la demostración, el auto no tenía conductor, lo cual se hizo “para asegurarnos de no matar a nadie”, declaró Musk a la multitud. El éxito no está garantizado, señaló. Probablemente funcione, pero si no funciona, estaremos a una distancia prudencial, acotó.

Más tarde, durante otra demostración, el Roadster utilizó los mismos propulsores para saltar por encima de una fila de modelos Tesla estacionados uno al lado del otro, y luego utilizó los propulsores de la parte trasera del vehículo para acelerar hasta los 96 km/h en ese tiempo récord, según reseña la cadena CNN.

En opinión de expertos internacionales, queda por demostrar si el auto realmente podrá estar a la altura de lo prometido y ofrecer a sus propietarios la capacidad de volar en lugar de simplemente saltar.

El vehículo utiliza 10 boquillas y tanques de aire a ultra alta presión para propulsarse, tanto en el aire como para acelerar rápidamente en tierra. Musk describió la tecnología como el resultado de la colaboración entre la mejor compañía automovilística del mundo y la mejor de cohetes del mundo.

El auto entrará en producción en 2028, aunque a lo largo de la historia de Tesla, Musk ha hecho promesas sobre cuándo se lograrían las cosas para luego incumplir el plazo por varios años.

Musk le dijo a una multitud entusiasta de fans de Tesla: Necesitamos público para demostrar que no se trata de IA ni de SI. Así podrán contarle a la gente que lo vieron con sus propios ojos, porque no creerán lo que vean.

Es muy difícil afirmar si el auto es capaz de volar de verdad, a pesar de la demostración no hubo ninguna muestra de vuelo de largo alcance.

En los últimos años se han producido muchos avances en las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL. Si bien existen algunos modelos funcionales, aún quedan muchos obstáculos de ingeniería para lograr vehículos aptos para circular por carretera que realmente puedan volar.

Los aviones son extremadamente sensibles al peso, mientras que en los vehículos terrestres se necesitan parachoques, zonas de deformación programada y demás”, declaró a CNN Roger Connor, especialista de vuelo vertical del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian. Inevitablemente, un híbrido entre ambos será un avión y un vehículo de bajo rendimiento, explicó.

Un prototipo en desarrollo, fabricado por la empresa emergente californiana Alef, ha logrado elevarse en el aire gracias a ocho hélices: cuatro delanteras y cuatro traseras. Sin embargo, el vehículo pesa 115 kilogramos, una fracción mínima del peso de un Tesla Roadster. Además, solo puede transportar a una persona, cuyo peso debe ser inferior al del propio vehículo.

Connor también expresó sus dudas de que un vehículo homologado para circular por carretera, como un Roadster, pudiera volar a cualquier lugar al que su propietario quisiera ir. No estamos hablando de un vuelo sostenido, indicó. Estamos hablando, literalmente, de dar pequeños saltos, aclaró. (Tomado de Juventud Rebelde)