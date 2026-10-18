Día Sin reyes en Estados Unidos

Washington, 18 oct.- De vuelta estuvieron este sábado en Estados Unidos las protestas No Kings (Sin reyes) que rechazaron las políticas del presidente Donald Trump y animaron a la votación anticipada de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Cientos de mítines fueron organizados por la red No Kings en ciudades y comunidades de todo el país.

«El mensaje principal ha sido incitar a la gente a votar en contra de todos los candidatos de Trump en las elecciones de mitad de mandato», dijo el fotorreportero y activista Bill Hackwell a Prensa Latina.

Pero también -añadió desde California- la jornada “nos brinda a nosotros, en el movimiento de solidaridad con Cuba, la oportunidad de plantear nuestra demanda de fin del bloqueo”.

Aquí, en la capital, la protesta llegó con un cambio de tiempo. Algo de clima frío, aunque como bien dice el refrán popular ‘no hay sábado sin sol’.

Los manifestantes se congregaron en el Monumento a Lincoln, donde una banda puso el ritmo.

“Vota con anticipación”, “¡Fuera manos de mi voto!” «Salvar la democracia» y “Tu voto es tu voz”, fueron algunos de los varios carteles que portaron los participantes.

Gran participación, energía increíble y un momento inolvidable, escribieron algunos internautas en redes sociales sobre lo acontecido en esta jornada nacional de acción coincidiendo con el inicio del período de votación anticipada en muchos estados.

Los comicios intermedios se celebrarán en un contexto de creciente insatisfacción de los votantes estadounidenses con la gestión de Trump en temas clave como la economía. Recientes encuestas le dan un nivel de desaprobación general del 64 por ciento.

La campaña de reelección de Trump en 2024 se centró en reducir los precios desde el primer día de su mandato, pero la guerra que él mismo desató con Irán provocó un escenario mundial de tensiones en materia del petróleo y mayores costos hacia lo interno en relación con la gasolina.

El último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales señaló que la inflación se aceleró en Estados Unidos durante septiembre, una mala noticia para quienes viven aquí de cheque en cheque cada mes, poniendo a prueba cómo mantener un hogar entre alimentos, renta y otros pagos.

Si la economía fue el tema estrella que, junto a inmigración, le permitieron a Trump el regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ahora el 65 por ciento de los votantes le atribuye los precios elevados que sufre la población a sus políticas.

El martes electoral de noviembre estará en juego el control del Congreso y se disputarán además otros cargos públicos locales y estatales. Los republicanos podrían perder el dominio de una o ambas cámaras en el Capitolio frente a los demócratas, auguran algunos expertos.

Parece que el tiempo se agota para que el presidente y su administración convenzan a los votantes más escépticos de que la economía está bien (cuando sus bolsillos muestran lo contrario). (Tomado de Prensa Latina)