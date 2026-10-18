Listo el Cuba sub-18 para el Campeonato Panamericano

Santiago de Cuba, 18 oct.- La selección cubana juvenil de béisbol, que disputará el Campeonato Panamericano Sub-18, previsto del 22 al 29 de octubre en República Dominicana y clasificatorio para la Copa Mundial de 2027, concluyó en esta ciudad suroriental su etapa de preparación.

En esta oportunidad el conjunto estará bajo las riendas del debutante Alexei Moré Rodríguez, quien buscará agenciarse uno de los cuatro boletos en disputa.

La preparación ha sido muy buena desde todo punto de vista, tuvimos alrededor de 20 partidos con el equipo de Santiago y para nadie es un secreto que es uno de los conjuntos más ofensivos de la pelota cubana, y eso nos sirvió de mucho, declaró Moré a la Agencia Cubana de Noticias.

Luego del inicio de la Serie Nacional seguimos la preparación con énfasis en los aspectos táctico-técnicos para pulir la defensa y la ofensiva; ahora en la capital daremos los toques finales antes de viajar a Santo Domingo, expresó.

Quiero agradecer a Eriberto Rosales, comisionado provincial, por recibirnos como sede de preparación, y de manera extensiva a los entrenadores de apoyo, en especial a Eddy Cajigal y Pedro Poll, quienes realizaron un excelente trabajo, significó.

El timonel destacó que las principales potencialidades del plantel se concentran en el área de los serpentineros al contar con seis lanzadores de buen control y repertorio.

En cuanto a la ofensiva, mencionó a figuras clave como el inicialista Samuel Matos, continuante en la categoría tras su paso por el Mundial de Okinawa y con los galones de capitán, quien por su experiencia, el mentor adelantó que ocupará turnos de responsabilidad al encontrarse plenamente ajustado con el madero.

Asimismo, se refirió al estado de salud de Frederich Cepeda Jr. cuyo proceso de recuperación de una lesión ha sido favorable y debe estar en óptimas condiciones para el evento.

Vamos a enfrentar a rivales que se preparan muy bien y practican un béisbol similar al nuestro, pero estamos preparados física y psicológicamente para el objetivo inicial que es clasificar a la Super Ronda, y después lucharemos por el título mundial, manifestó el estratega.

Todo el que trabaja en el béisbol tiene una primera vez, tengo experiencia como entrenador y como coach en esta misma categoría juvenil; asumo este reto con la disciplina que me caracteriza para buscar el resultado que el pueblo de Cuba espera, expresó en relación a su estreno al frente de una escuadra nacional.

La figura de mi padre, Ramón Moré, director campeón con Villa Clara en la LIII Serie Nacional, es fundamental, siempre intercambiamos criterios y he contado con su apoyo desde que me inicié como entrenador; él me inculcó la disciplina y ser ejemplo ante los atletas, subrayó Alexis.

En la lid regional, Cuba competirá en la primera ronda en el grupo B junto a Venezuela, México y Nicaragua donde deberá ubicarse entre los dos primeros puestos para certificar su pase a la Súper Ronda y asegurar el codiciado boleto mundialista. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)