Resiliencia desde Santa Cruz del Sur: Osmani Rodríguez cultiva en terrenos con salinidad (+ Fotos)

Oct, 2026.- En terrenos con salitre de la comunidad de La Playa en Santa Cruz del Sur, Osmani Rodríguez Facundo, quien es vecino de ese entorno habitacional, se dedica desde hace algún tiempo a los cultivos de alimentos en su patio y en el playazo cercano a la vivienda.

El relleno con basura, tierra y hojas secas ha permitido al jubilado de las Tropas Guardafronteras, aportarle materia orgánica y con ello, la fertilidad que contraestra las características del suelo. De ahí que se desarrolle bien la plantación de plátano burro y el de fruta.

También hay matas de aguacate, guayaba, limón y coco. Mientras, que en el terreno que fuera habitado por varias familias antes del paso del huracán Paloma el 8 de noviembre de 2008, ascendente a cinco hectáreas, ha cultivado arroz anteriormente, cosechando en la primera oportunidad 20 quintales del cereal y luego, en otra ocasión, seis.

En ese espacio donde pretende el santacruceño Rodríguez Fagundo fomentar el plátano burro, la yuca y el melón, va eliminando la yerba con filoso machete, para volver, cuando la naturaleza lo propicie, a sembrar arroz, alimento muy caro en estos tiempos.

Para él incrementar los cultivos y criar cerdos es darle mejor una atención a la familia en el orden alimentario.

De acuerdo con la FAO, en Cuba más de un millón de hectáreas (cerca de un tercio de las tierras cultivables del país) sufren de salinización, un problema agravado por la intrusión salina en zonas costeras, la elevación del manto freático y la sequía.

Aumentar la resiliencia frente al cambio climático, a partir de soluciones basadas en la naturaleza permite, con la restauración de los humedales costeros, actuar como barrera osmótica frente al agua marina, una de las acciones del proyecto Mi Costa, del que Santa Cruz del Sur forma parte.