Proyecto de Educación Sexual promueve espacios amigables para adolescentes en Camagüey (+ Fotos)

Camagüey, 25 sep.- En la Casa Natal Carlos J. Finlay se desarrolló un encuentro del Proyecto de Educación Sexual con estudiantes de noveno grado de la Secundaria Básica Mártires de Camagüey. La jornada constituyó un espacio de diálogo y aprendizaje sobre sexualidad.

Elianis Lusso Cabrera, responsable de la Red de Jóvenes por la Vida en la provincia, destacó que la actividad, dedicada a la Semana Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, centró el debate en el embarazo durante la adolescencia y la importancia de contar con espacios amigables para este grupo etario.

En ese contexto subrayó la necesidad de brindar a los jóvenes información veraz, orientación oportuna y acompañamiento, con el propósito de favorecer decisiones responsables.

En un ambiente cercano y participativo, se abordaron temas relacionados con la prevención y la construcción de proyectos de vida. Los presentes compartieron inquietudes y experiencias sobre el embarazo temprano, la necesidad de acceder a información veraz y el papel de la familia y la escuela.

Lusso Cabrera, puntualizó que los espacios amigables constituyen una vía útil para aclarar dudas y recibir orientación sin temores ni prejuicios.

El Proyecto de Educación Sexual reafirmó su compromiso de continuar realizando estos encuentros mensuales como parte de la labor preventiva y educativa en Camagüey. La iniciativa procura fortalecer la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y contribuir a que tomen decisiones responsables e informadas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)