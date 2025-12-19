Assange denuncia a la Fundación Nobel por «facilitar crímenes de guerra»

Unión Europea, 19 dic.- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentó ayer una denuncia penal en Suecia contra 30 personas vinculadas con la Fundación Nobel por “cometer delitos graves”, entre los que figuran la apropiación indebida grave de fondos, la facilitación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el financiamiento del delito de agresión.

Además acusó a la organización de convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”, y señaló a la galardonada de este año, la opositora venezolana María Corina Machado, de incitar al gobierno de Estados Unidos a una escalada contra su propio país.

Wikileaks informó que Assange recalcó en su denuncia que el testamento de Alfred Nobel (1895) ordena que el premio de la paz se otorgue a la persona que durante el año anterior haya otorgado“el mayor beneficio a la humanidad”, al realizar “el mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y en favor de la celebración y promoción de congresos de pacificación”.

El periodista argumentó que “cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una apropiación indebida de la dotación”, debido a que “la decisión política del comité de selección noruego no suspende el deber fiduciario de los administradores de fondos suecos”.

La acusación del presunto delito de “apropiación indebida grave y conspiración” se relaciona con el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1.18 millones de dólares) del dinero del premio de la paz a Machado, quien obtuvo ese galardón este año, y “cuyas acciones previas y en curso la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel”.

En cuanto a su denuncia por “facilitación de crímenes de guerra”, el periodista explicó en el comunicado que “los acusados son conscientes de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de Estados Unidos”, por lo que “sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y supervivientes de naufragios en el mar”.

“La dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse en la promoción de la guerra”, expresó Assange, quien considera que la fundación tiene la obligación de “garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento” de su fundador, “es decir, poner fin a las guerras y los crímenes en conflictos, y no de facilitarlos”, reiteró.

El periodista opinó que “Machado ha seguido incitando a la administración (del presidente Donald) Trump a seguir su camino de escalada”, en el contexto del despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe y el Pacífico desde agosto pasado.

La denuncia señala que el anuncio y la ceremonia del Nobel han ocurrido en lo que analistas militares describen como “el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe desde la crisis de los misiles con Cuba” –superando ahora los 15 mil efectivos, incluido el portaviones Gerald R. Ford”.

En ésta, Assange aseguró que “existe un riesgo real de que los fondos derivados de la dotación del Nobel hayan sido o sean desviados intencional o negligentemente de su propósito caritativo para “facilitar la agresión, crímenes de lesa humanidad y de guerra”.

Ante esa posibilidad, el fundador de Wikileaks, solicitó que las autoridades suecas congelen “inmediatamente” la transferencia pendiente del premio monetario y aseguren “la devolución de la medalla”.

Assange recuperó su libertad el 24 de junio de 2024, tras declararse culpable de un delito grave en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una saga legal que se extendió por varios continentes y se centró la persecución judicial de Washington contra la publicación de cientos de miles de documentos clasificados.

Pasó 14 años recluido entre la embajada de Ecuador en Londres y en una cárcel británica. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)