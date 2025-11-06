Colombia confirma asistencia de 12 jefes de Estado a Cumbre Celac-UE
Entre los invitados de alto nivel se encuentran el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de España, Pedro Sánchez y el de Uruguay, Yamandú Orsi.
Confirmaron además su asistencia los primeros ministros de Barbados, Mia Amor Mottley; de Portugal, Luis Montenegro; de Belice, John Briceno; de Finlandia, Petteri Orpo; de los Países Bajos, Dich Schoof; de la República Cooperativa de Guyana, Mark Phillips; de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew y el de Croacia, Andrej Plenkovic.
A ellos, abundó la comunicación, se sumarán los vicepresidentes del Reino de Bélgica, Haití, Eslovenia, el Gran Ducado de Luxemburgo, Cuba y la Comisión Europea, así como 23 cancilleres, 17 jefes de delegación y representantes de 21 organizaciones internacionales.
La agenda iniciará el domingo 9 de noviembre con un acto sagrado a cargo de la máxima autoridad espiritual de la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El mamo Aruhaco dará la bienvenida a las delegaciones en el Centro de Convenciones Santamar y luego se procederá a tomar la foto oficial de la Cumbre Celac-UE, apuntó la Cancillería.
La reunión, detalló, incluirá reuniones bilaterales entre los participantes de alto nivel y encuentros paralelos oficiales de la sociedad civil y de empresarios de los países asistentes.
Se espera que el evento, ahondó, consolide una voz latinoamericana y caribeña unificada que incidida en transformaciones globales, con la promoción de una agenda compartida con la Unión Europea para la transición energética, la autosuficiencia sanitaria, la integración comercial regional y la cooperación digital y científica.
La IV Cumbre Celac-UE promoverá decisiones en torno a la triple transición (energética, digital y ambiental), sobre la base de una cooperación efectiva que permita que las decisiones se traduzcan en proyectos reales que tracen la hoja de ruta bienal, destacó además. (Tomado de Prensa Latina)