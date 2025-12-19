Premian mejores pelotaris y raquetbolistas del año en Cuba

La Habana.-LA FEDERACIÓN Cubana de Pelota Vasca y Raquetbol dió a conocer sus exponentes más destacados del año 2025.

La habanera Daniela Darriba y la guantanamera Wendy Durán quedaron reconocidas como las mejores pelotaris entre las muchachas.

El premio de bronce conquistado por ambas durante la I Liga de Naciones de Frontón 30 metros, con sede en Aguascalientes, México, en la modalidad doble del frontenis, respaldaron la decisión.

Este resultado, junto a su clasificación al Campeonato Mundial Absoluto de Venado Tuerto, Argentina 2026, también las hicieron merecedoras de una mención entre los mejores atletas del año en el país.

Dicho reconocimiento se extendió igualmente a su entrenador, Alejandro Placer, de La Habana, según confirmó a JIT Lázaro Mendoza Simón, comisionado nacional de la disciplina.

Entre los hombres se premió al avileño Dariel Leiva, cuarto lugar en la lid del territorio azteca y clasificado a la justa del orbe del próximo año.

El capitalino Christian Menéndez, doble titular mundial juvenil de raquetbol, sobresalió entre los chicos de esta categoría. El mérito entre las chicas correspondió a la santiaguera Estefany Mojena.

Doce miembros de la selección nacional de pelota vasca y raquetbol en la categoría de mayores, recibieron destaque por sus desempeños durante el año.

Los entrenadores Placer y el también capitalino Carlos Granda, junto a Omelio Escalona, de Santiago de Cuba, resultaron los más destacados entre los preparadores de ambos deportes.

Como mejor activista quedó Julio Antonio Estévez, de La Habana.

El árbitro reconocido por su labor sobresaliente durante el año que concluye fue Yandy Espinoza, de Ciego de Ávila.

La Habana nuevamente se llevó el mérito como provincia más integral, gracias a la corona alcanzada en la justa nacional de raquetbol, y a sus galardones de plata y bronce en los juegos escolares y juveniles, respectivamente. (Tomado de Jit)