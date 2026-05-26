Anisley García, bronce en Campeonato de Clavados en Canadá

La Habana.- LA CLAVADISTA cubana Anisley García conquistó este domingo la presea de bronce en trampolín de tres metros correspondiente al Campeonato Nacional de Mayores de Canadá 2026, celebrado en el Centro Panamericano de Deportes de Toronto.

Anisley obtuvo nota final de 301.85 puntos en una competencia en la que las locales Margo Erlam (319.60) y Mia Vallée (312.80) aseguraron las medallas de oro y plata, en ese orden, según la página de Facebook Cuba camino a Los Ángeles 2028.

Vallée acumula experiencia internacional, que incluye podios a nivel mundial y panamericano. Ella, junto a la ganadora propiciaron una final de buen nivel técnico, en la cual aportó su clase la colombiana Daniela Zapata, quien terminó en cuarto lugar, con 278.55 unidades.

La cubana, doble semifinalista olímpica de Paris 2024, exhibió estabilidad técnica durante sus cinco rondas con puntuaciones aproximadas o por encima de los 60 puntos, detalla la citada fuente.

García entrena en Canadá desde el pasado año, gracias a una beca otorgada por World Aquatics e interviene en las competencias organizadas en esa nación.

Múltiple medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, la antillana se prepara con vistas a la cita en Santo Domingo 2026 del próximo verano, la meta fundamental del deporte cubano este año.

En la anterior versión, en San Salvador 2023, Anisley cosechó el título en plataforma individual (10 metros), metales de plata en trampolín (3 m), plataforma sincronizada mixto y trampolín sincronizado (3 m), y de bronce en trampolín de un metro. (Tomado de Jit)