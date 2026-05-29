Vigencia de pensamiento de Fidel presente en pobladores del territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur, 29 may.- La vigencia del pensamiento de Fidel, sus formidables cualidades como ser humano y ejemplar líder están presentes en el consciente revolucionario actuar de los pobladores de este territorio al cumplir con responsabilidad las tareas laborales, políticas y la combatividad a lo mal hecho.

Yuriesmi Caridad Santana Pérez, alumna de cuarto año de la Escuela Pedagógica Provincial Nicolás Guillén Batista, resaltó que el máximo Líder de la Revolución cubana durante su existencia demostró sus probados sentimientos anti-imperialistas, anti-racistas, de justicia, soberanía y solidaridad, entre otros valores, que los jóvenes como ella hacen valer cada día.

Teobaldo González García, quien llevó la Contabilidad en el coto de caza del municipio camagüeyano de Najasa hasta jubilarse, comentó: “El Comandante en Jefe fue el principal impulsor de las transformaciones sociales en Cuba a partir del 1ro de enero de 1959. Cumplió con lo señalado en La Historia me Absolverá, expandiendo la Salud Pública, la Educación, la Cultura y la práctica del Deporte por toda la isla en beneficio del pueblo. Lo que nos corresponde defender”, afirmó.

Por su parte Armando Burgos del Río, alumno de quinto grado de la escuela primaria Ignacio Agramonte de Santa Cruz del Sur, opinó que todos los pioneros tienen el compromiso de ser como Fidel y el Ché, disciplinados, honestos, estudiosos y respetuosos con los padres, maestros, compañeros de estudio y demás personas. Eso nos convierte en seres humanos de bien ante la sociedad”, puntualizó.