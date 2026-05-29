Abanderan equipo cubano para la apertura de la Liga de Naciones de Voleibol

La Habana.- EL EQUIPO de Cuba que asistirá a la primera semana de la Liga de Naciones de Voleibol 2026 fue abanderado este jueves en la Escuela Nacional de ese deporte.

Ricardo Vantes, medallista en ligas y campeonatos mundiales, y de Copas del Mundo entre las décadas de 1980 y 1990, depositó la enseña nacional en manos de Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, y de Tania Ortiz, de las legendarias Morenas del Caribe, directora del centro.

Vento y Ortiz hicieron entrega del pabellón patrio al capitán para esta fase, el pasador Christian Thondike, quien estuvo escoltado por sus compañeros, el líbero Yonder García y el también acomodador Julio Alberto Gómez.

En presencia, además, de Raúl Fornés Valenciano, vicetitular primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y la vicepresidenta Teresa Yamila Méndez Álvarez, leyó el compromiso de los atletas Jakdiel Contreras, uno de los debutantes en la VNL (sus siglas en inglés).

“Nos comprometemos a mantener la convicción de victoria como arma permanente, unidos en el propósito de lograr un desempeño que nos haga merecedores del reconocimiento de nuestro pueblo y de los esfuerzos que han respaldado la preparación y la presencia de Cuba en este evento”, expresó el joven central de Mayabeque.

Agregó que sabrán mantener un comportamiento acorde con la ética y moral respecto al contrario, al juego limpio y al reglamento establecido por los organizadores del evento, como expresión de los valores de nuestro deporte.

En la ceremonia, en la que se encontraban presente varias glorias del voleibol de la Mayor de las Antillas, recibieron el carné que las acredita como miembros del Partido Comunista de Cuba, la doble campeona olímpica Yumilka Ruiz, y Yanet Martínez, coordinadora de formación integral de la escuela de voleibol.

Yumilka, en su condición de comisionada nacional, tuvo a su cargo las palabras centrales, en las que destacó que, junto a la bandera cubana el equipo recibe el sudor de quienes antes pusieron el nombre de Cuba en lo más alto del podio mundial y la fe de un pueblo que en cada remate ve el reflejo de su propia rebeldía.

“Ustedes van a competir a la Liga de Naciones, no de invitados, sino a demostrar que Cuba regresa por derecho, sacrificio y talento, a la cima de este deporte.

“Salgan, compitan, ganen, diviértanse y aprendan, pero jamás entreguen un punto sin honor, porque volver a la cima no es un deseo, es un compromiso”, manifestó.

Presente el resto de la preselección nacional masculina y la femenina, que se preparan con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como otros directivos del deporte y trabajadores de la instalación, quienes disfrutaron de un pasaje patriótico cultural gracias a la ejecución de los niños y niñas de la escuela República de Angola.

La selección de 14 hombres parte este sábado a China, donde jugará del 10 al 14 de junio, aunque antes celebrarán tres partidos ante la escuadra local.

Como centrales forman la nómina David Fiel y Alexis Wilson (La Habana), Thiago Suárez (Pinar del Río), y Jakdiel Contreras (Mayabeque).

Los atacadores auxiliares son Julio César Cárdenas (Matanzas), Nivaldo Díaz (La Habana), Víctor Ramón Andreu (Camagüey) y Bryan Camino (Mayabeque).

Alejandro Miguel González y Daniel Martínez (Matanzas) fueron los opuestos escogidos; Christian Thondike y Julio Alberto Gómez (La Habana) los pasadores, y Yonder García (La Habana) y Lázaro Yudiel Arrechea (Cienfuegos) en sus funciones de líbero.

El director técnico Jesús Cruz estará auxiliado por los entrenadores Mario Izquierdo y Manuel Espinosa, y el fisioterapeuta Eladio Vives. Al frente de la delegación estará la propia Yumilka Ruiz. (Tomado de Jit)