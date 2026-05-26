En Camagüey se mantiene activo el programa de la agricultura familiar

Camagüey, 26 may.- Mantener vitalidad en las diferentes producciones del Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en el contexto actual forma parte de un grupo de acciones que se desarrollan en municipios agramontinos para lograr el autoabastecimiento local.

Yaima Esquivel Andujar, jefa del movimiento en el territorio, explicó que el principal enfoque está dirigido a la producción de alimentos y los servicios en base al potencial de cada productor de manera colectiva o individual, ya sea en la producción de semillas, manejo agroecológico de plagas y producción de abonos orgánicos por todas las vías posibles.

Se intenciona por parte del movimiento que en todas las circunscripciones haya presencia de una modalidad productiva que garantice el abastecimiento de hortalizas y condimentos frescos, además de ampliar la producción de cultivos priorizados como yuca, boniato y plátano.

Esquivel Andujar destacó que entre los compromisos de la agricultura urbana en el presente año está la consolidación de fincas integrales en el anillo verde que bordea la ciudad de Camagüey y en municipios agramontinos, donde también se potenciará la siembra de cultivos de ciclo corto que garanticen producciones durante todo el año.

Dentro de las estrategias del programa en la provincia que cuenta con un área total superior a las mil hectáreas para las hortalizas y los condimentos frescos, es esencial el fortalecimiento de los patios y parcelas para cumplir con las entregas en volumen y surtidos que demanda la población. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)