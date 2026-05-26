Obra de Silvio Rodríguez desborda el corazón feliz de niños en Cuba

La Habana, 26 may.- La música del cantautor cubano Silvio Rodríguez surca los mares para emocionar en cada puerto y hoy, con ternura de ángel, abrazó infancias en Cuba con el estreno mundial de un audiovisual que recoge obras creadas para ellos.

El cine Charles Chaplin, de La Habana, vistió de gala con la presencia del reconocido artista y figura esencial de nuestra cultura, quien agradeció la realización del DVD Concierto para repartir canciones. La música de Silvio Rodríguez para la niñez.

Celebro mucho el trabajo extraordinario que han hecho todos, empezando por los niños, que han mejorado mis canciones, confesó el artista durante la presentación del material en la jornada de apertura del séptimo Encuentro Internacional de Artes para las Infancias “Corazón Feliz”.

El autor de piezas emblemáticas del repertorio musical cubano extendió su gratitud a quienes asumieron los arreglos de los 14 temas, a los gestores del audiovisual, a los diseñadores de escena y a todo el que colaboró para llevar a buen término esta producción.

La cita fue propicia para reconocer al músico con el Premio Especial Corazón Feliz, un lauro que estrena en el evento y procura celebrar la obra de personalidades de la cultura cubana.

En el DVD, que contó con la asesoría de Silvio Rodríguez, destacan las voces de pequeños y grandes, de cultivadores de la música infantil como Rita del Prado y Rosa Campos, de artistas que conforman la gran familia de Corazón Feliz.

No toda la música de Silvio destinada a los niños está recogida en este material, expresó el creador Rubén Darío Salazar, director artístico del evento.

Sin embargo, están presentes 14 temas “defendidos, amados y hechos con todo el amor del mundo, con toda la responsabilidad a la hora de componer y crear para las infancias”.

Esta tarde vibró el cine Charles Chaplin con la obra del destacado trovador y se repartieron canciones que tocaron la fibra del público, al escucharse los acordes de Fábula de los tres hermanos, Unicornio, Escaramujo, Cuando yo era un enano, No hacen falta alas, entre otras piezas que conforman su repertorio y el nuestro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)