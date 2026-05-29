Realizan ejercicio de culminación de estudios alumnos santacruceños de Escuela Pedagógica

Santa Cruz del Sur, 29 may.- Un numeroso grupo de alumnos de la Escuela Pedagógica Provincial Nicolás Guillén Batista, residentes en Santa Cruz del Sur, que finalizan carreras en el actual curso escolar 2026-2027, realizaron por vez primera en esta demarcación el ejercicio de culminación de estudios, evento desarrollado este jueves en la Dirección Municipal General de Educación.

Los 15 jóvenes que a partir del mes de septiembre próximo trabajarán en instituciones educativas de la enseñanza primaria, demostraron dominio del contenido en cada una de las clases impartidas frente a tribunales representados por personal del sector con alta categoría técnica y científica.

Los educandos del cuarto año de la especialidad de Inglés, Primera Infancia, Maestro Primario y Educación Artística, emplearon eficientemente métodos, procedimientos, soportes tecnológicos, medios de enseñanza, láminas y libros de textos, lo que permite sea más ameno y dinámico el proceso docente educativo en las aulas.

El ejercicio de culminación de estudios de los que en breve serán maestros de profesión, dio inicio con un acto inaugural con la presencia de sus familiares, máximos directivos y metodólogos de la Dirección General de Educación, directores de centros escolares y círculos infantiles de Santa Cruz del Sur.