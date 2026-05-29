Presentan la II Bienal Internacional de Humor Político

La Habana, 29 may.- La II Bienal Internacional de Humor Político de La Habana, que sesionará del 9 al 14 de junio con la mirada puesta en el colonialismo cultural, fue presentada este jueves en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba.

Debido al complejo contexto energético del país, los organizadores confirmaron que la edición se realizará exclusivamente en soporte gráfico y digital, dejando fuera del programa actividades de teatro y cine.

Se supo, además, que la cita reunirá a 118 artistas de 38 países con un total de 359 obras, de las cuales 61 fueron seleccionadas para la exposición central tras un análisis del jurado internacional.

El jurado encargado de valorar las obras estará presidido por el destacado caricaturista Adán Iglesias Toledo, director de Dedeté, e integrado por el mexicano Víctor Vélez “Chubasco”; Luc Descheemaeker, de Bélgica; la estadounidense Liza Donnelly, e Ismael Lema, de la mayor de las Antillas.

Tal y como sucedió durante la primera entrega, celebrada en junio de 2024 con la temática central de la lucha contra el fascismo, esta vez la Bienal propone un espacio de reflexión, pero centrado en el impacto de la globalización y la hegemonía cultural; además de constituir un homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016), a través de exposiciones que revisan su presencia en los salones de humor.

Un amplio programa dado a conocer este jueves a la prensa, comprenderá muestras colectivas e individuales, jornadas teóricas, y una visita dirigida al Museo del Humor, enclavado en la localidad de San Antonio de los Baños.

Esta II Bienal Internacional de Humor Político quedará inaugurada de manera oficial el 9 de junio en la Galería 23 y 12, y sus actividades se extenderán hasta el 14 de junio en otros espacios del Vedado capitalino, como la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Pabellón Cuba y el Centro Experimental de Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)