Intervino Vicepresidente cubano en V Foro Económico Euroasiático

La Habana, 29 may.- Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, intervino este jueves en la sesión plenaria del V Foro Económico Euroasiático en Astaná, Kazajstán, dedicada al intercambio sobre cooperación e integración entre los países miembros y observadores de la Unión Económica Euroasiática (UEEA).

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, Valdés Mesa agradeció la invitación para participar en el foro y reafirmó la voluntad de Cuba de fortalecer los vínculos económicos y comerciales con las naciones integrantes de la Unión.

Señaló las potencialidades para ampliar la cooperación en sectores estratégicos como la industria biofarmacéutica, la agroindustria, el turismo, las comunicaciones, el transporte, las energías renovables y las altas tecnologías.

El Vicepresidente cubano subrayó la importancia de estos encuentros como espacios propicios para el diálogo, la concertación y el impulso de iniciativas orientadas a un desarrollo inclusivo y equilibrado.

En el marco del Foro, una delegación empresarial cubana encabezada por la Cámara de Comercio de la República de Cuba presentó el panel “Cuba: aliado estratégico para la expansión de los negocios con participación de la Unión Económica Euroasiática en la economía nacional y en América Latina y el Caribe”, orientado a promover las ventajas del país como plataforma logística y de inversión para la región. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)