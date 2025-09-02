Alertan ante incremento de casos de Chikungunya y Oropouche

Washington, DC. – Ante brotes localizados de Chikungunya y Oropouche en países de las Américas durante 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a reforzar la vigilancia y control vectorial de estas arbovirosis.

En su más reciente alerta epidemiológica, la OPS señaló que los mayores focos de Chikungunya se concentran en América del Sur, especialmente en Bolivia, Brasil, Paraguay, y en partes del Caribe.

En cuanto al virus Oropouche, en los primeros meses de este año se confirmaron más de 12 mil 700 casos en 11 países de la región, incluidos varios casos autóctonos en Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela.

En este contexto, los especialistas subrayaron la necesidad de fortalecer la vigilancia, incorporando análisis espaciales y temporales para detectar cambios en la distribución de los vectores. (Tomado de Radio Reloj)