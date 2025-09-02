Avanzan trabajos en Base de Supertanqueros de Matanzas

Matanzas, Cuba. – En un procedimiento de alto nivel de precisión, brigadas de profesionales chinos llevaron a cabo este lunes el montaje del domo correspondiente al nuevo tanque de combustible, el primero de cuatro que actualmente se construyen en la Base de Supertanqueros, en la zona industrial de Matanzas.

Héctor Clark, jefe técnico de la Dirección Integrada de Proyecto de Supertanqueros, explicó que el procedimiento constituye un hito si se toma en cuenta el corto tiempo transcurrido desde el inicio de la obra.

Ahora el tanque, con capacidad para almacenar hasta 50 mil metros cúbicos de combustible, proseguirá su etapa constructiva con la ubicación de registros, sistemas de enfriamiento y equipos contra incendios.

Clark apuntó también que la funcionalidad del tanque dependerá en gran medida de la terminación de otros tres depósitos que gracias al esfuerzo de trabajadores de Cuba y China ya exhiben adelantos en su montaje. (Tomado de Radio Reloj)