Arrancó la Serie Nacional: Las Tunas empezó con leña

La Habana, 3 sep.- Los Leñadores de Las Tunas no perdonaron en su estreno en la 64 Serie Nacional de Béisbol y doblegaron este martes 10-6 a los Vegueros de Pinar del Río en el Julio Antonio Mella, donde un racimo de siete carreras en el quinto capítulo hizo la diferencia.

Los pinareños comenzaron delante, gracias a un hit impulsor de Alexei Ramírez y un jonrón de William Saavedra en el primer inning, pero la alegría les duró poco, la tanda tunera despertó y armó la fiesta con 12 imparables.

Roberto Baldoquín estuvo encendido con tres hits (dos dobles) y par de empujadas, mientras que Henry Quintero se lució con un vuelacercas y cuatro impulsadas, a la fiesta se sumó Deismel Hurtado con otro batazo de vuelta completa.

Keniel Ferraz se quedó con la victoria desde el box, aunque permitió tres anotaciones en poco más de dos entradas, la derrota fue para el abridor Leodán Reyes, castigado con cinco carreras en cuatro episodios.

En otros resultados de la jornada inaugural, Camagüey superó 6-2 a Guantánamo con pitcheo ganador de José Ramón Rodríguez (ocho ponches) y dos jonrones del novato Reinaldo Almanza, que hizo historia al convertirse en el primer debutante con dos vuelacercas en su primer juego de Serie Nacional, según el estadístico Benigno Daquinta.

Holguín blanqueó 6-0 a Granma en casa, apoyado en la dupla de Wilson Paredes y Michel Cabrera, más un bambinazo de Lázaro Cedeño en su debut con ese uniforme.

Santiago de Cuba no tuvo compasión en el Guillermón Moncada y noqueó 14-4 a la Isla de la Juventud, con dos jonrones de Yoelkis Guibert y uno per cápita de Eduardo García, Edilse Silva y Francisco Martínez.

También ganaron en su estreno Matanzas sobre 4-3 sobre Ciego de Ávila y Cienfuegos 7-5 frente a Industriales en el Latinoamericano, a pesar del cuadrangular del habanero Ariel Hechavarría.

Villa Clara vencía 2-1 a Sancti Spíritus en dos tercios de juego cuando hubo que sellar el desafío por lluvia y el duelo Artemisa-Mayabeque quedó pospuesto por la misma causa.(Tomado de Agencia Cubana de Noticias)