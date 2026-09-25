Acogerá Museo de Bellas Artes exposición sobre Lezama Lima

La Habana, 25 sep.- En la sala transitoria del Edificio de Arte Cubano, del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), inaugurarán hoy a las 4:00 p.m. la exposición Jose Lezama Lima, El reino de la imagen, dedicada al notable escritor y su relación con las artes plásticas.

La muestra ha sido concebida como un tributo al intelectual cubano y universal en el aniversario cincuenta de su fallecimiento, a partir de las colecciones de pintura de la institución y la Casa Museo que lleva su nombre, según explicó el curador de la exposición, Roberto Cobas.

Para el experto, cada día José Lezama Lima (1910-1976) ocupa un espacio mayor; y en este sentido se han centrado esta vez una faceta de él no tan estudiada: la crítica de arte.

Esa extraordinaria figura aspiraba a una crítica de arte diferente de la académica; que estuviera vinculada con su inspiración poética. Así, en 1944 aparece la revista Orígenes y a ella se vinculan pintores como Mariano Rodríguez (1912-1990), René Portocarrero (1912-1985) y el escultor Alfredo Lozano (1913-1997).

Dentro de ese vínculo de Lezama con las artes plásticas se encuentra el hecho de que fue el gran descubridor de la obra pictórica de Arístides Fernández (1904-1934), la cual pasó inadvertida para sus contemporáneos en los años 30. Él la redescubre y realiza varios ensayos.

Asimismo, explicó Cobas, también se aproximó a la pintura de Víctor Manuel García (1897-1969), estuvo muy cercano a Amelia Peláez (1896-1968) y, curiosamente, se interesó por el quehacer de un pintor primitivo llamado Rafael Moreno (1887-1955), lo cual resulta llamativo.

Integran la muestra 40 piezas de estos artistas: ocho pertenecen a la colección de la Casa Museo Lezama Lima, y el resto son obras de la colección del MNBA, añadió.

Los asistentes podrán apreciar textos vinculados con el quehacer artístico de estos pintores; es decir, todos los pintores van a tener textos escritos en las paredes por el autor de Paradiso, que van a irradiar hacia las pinturas que se van a mostrar; concepto que constituye un diálogo entre crítica de arte, poesía, pintura y escultura; se incluyen tres esculturas de Lozano.

Cobas destacó que la exposición va a estar abierta al público durante los meses de octubre y noviembre, ocasión excepcional para aproximarse a este poeta y narrador en el MNBA, y encontrar un tesoro de conocimiento en ese abordaje de Lezama de la pintura.

Por último, el especialista detalló que el título se corresponde con una frase que utiliza el protagonista en el texto «Interrogando a Lezama Lima», basado en la recopilación homónima preparada por Pedro Simón en 1970, a partir de fragmentos de entrevistas hechas al escritor; y que abre el libro recopilatorio de cartas, ensayos y opiniones «Valoración Múltiple», antologado por Roberto Méndez Martínez para Casa de las Américas en 2010. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)