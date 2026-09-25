Lago Las Delicias impulsa transición hacia energías renovables para fortalecer servicios en Minas

Minas, Camagüey, 25 sep.- El proyecto de desarrollo local Lago Las Delicias, en el municipio de Minas, avanza en la transformación de su matriz energética mediante la incorporación de fuentes renovables para el funcionamiento de sus instalaciones.

La iniciativa forma parte del programa que promueven los nuevos actores económicos y otros establecimientos del territorio, con el propósito de impulsar un uso más eficiente y sostenible de la energía.

El centro, que ofrece servicios de gastronomía, alojamiento, cafetería y otras prestaciones, prevé obtener importantes beneficios con esta transición. La instalación de paneles solares contribuirá a garantizar un servicio más estable y eficiente, en correspondencia con las necesidades de sus visitantes.

Además de favorecer a quienes acuden al lugar, la medida se integra a una estrategia más amplia destinada a reducir las cargas que las entidades estatales y no estatales ejercen sobre el sector residencial, una situación que preocupa a la población.

El Lago Las Delicias forma parte de un proyecto mayor orientado a fortalecer el suministro eléctrico en distintas instalaciones mediante el aprovechamiento de la energía solar. Esta alternativa utiliza las potencialidades naturales del territorio y promueve un consumo más racional y sostenible.

Para el municipio de Minas, la iniciativa representa un avance concreto en materia energética. La incorporación de paneles solares en instalaciones como esta demuestra que los nuevos actores económicos pueden convertirse en aliados del desarrollo local y participar activamente en el cambio de la matriz energética.

Experiencias como la del Lago Las Delicias se suman a la tendencia de diversificar las fuentes de energía, aliviar la demanda sobre el sistema eléctrico nacional y avanzar hacia un modelo de desarrollo más autónomo, limpio y sostenible. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)