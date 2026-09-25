Alto militar iraní advierte a Estados Unidos sobre posible nuevo frente y un Ormuz 2.0

Moscú, 25 sep.- El general Yahya Rahim Safavi, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí, ha declarado que en caso de una nueva agresión por parte de Washington, las hostilidades podrían extenderse a un nuevo foco en Oriente Medio.

«Debo señalar aquí que, si los estadounidenses inician una nueva guerra, podría abrirse un nuevo frente centrado en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb justo ante sus ojos», afirmó.

«¿Están preparados para combatir en este frente? Es una cuestión que deben considerar detenidamente», añadió.

El alto militar subrayó que «durante más de 100 años, los yemeníes se han enfrentado a cualquier fuerza invasora que de alguna manera intentara vulnerar su integridad territorial».

«El movimiento Ansar Allah hutí tiene sus propios objetivos y estrategia, y ha logrado importantes avances en la producción de armas. Creo que la conexión entre el golfo Pérsico y el mar Rojo, entre los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, transformará el escenario de la guerra», concluyó.

Este mes, los hutíes tomaron áreas clave a lo largo del estrecho de Bab el Mandeb en una ofensiva relámpago. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)