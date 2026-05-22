Recuperan banco de semillas de malanga criolla en finca La Loma

Minas, Camagüey, 22 may.- En la finca La Loma, propiedad del campesino Omar Fernández, miembro de la Cooperativa de Créditos y Servicios CSS Sergio González, en el consejo popular Senado, se llevan a cabo importantes labores dirigidas a la recuperación y fortalecimiento del banco de semillas de malanga criolla, con el objetivo de asegurar una producción estable y sostenible de este cultivo en las próximas etapas de siembra.

El trabajo que se desarrolla en la finca incluye la selección cuidadosa de las mejores semillas, así como la preparación adecuada de las áreas de cultivo y el seguimiento constante al desarrollo de las plantaciones. Según explicó Omar Fernández, la recuperación del banco de semillas resulta esencial para mantener la vitalidad y resistencia de la malanga criolla ante las condiciones climáticas adversas y otras dificultades que afectan la agricultura. Además, destacó que disponer de semillas certificadas y bien conservadas permitirá lograr una mejor germinación y una cosecha más abundante en el futuro.

La malanga criolla constituye uno de los productos agrícolas de mayor demanda entre la población debido a sus valores alimenticios y su presencia habitual en la dieta familiar cubana. Por ello, los campesinos vinculados a la cooperativa mantienen un esfuerzo constante para incrementar las áreas dedicadas al cultivo y rescatar variedades que durante años han formado parte de la tradición agrícola del territorio.

Gracias al empeño, la dedicación y la experiencia acumulada por Omar Fernández y los productores de la CSS Sergio González, la finca La Loma continúa consolidándose como un referente en el trabajo agrícola de la zona. La recuperación del banco de semillas de malanga criolla representa no solo una garantía para futuras siembras y cosechas, sino también un aporte significativo al desarrollo económico y alimentario de la comunidad campesina. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)