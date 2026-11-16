28 ediciones de puro corazón: la huella imborrable de Jorge Luis Suárez en Marabana

La Habana, 16 nov.- Aunque esta vez quedó lejos del podio, Jorge Luis Suárez volvió a ser protagonista de Marabana, al decir presente en los festejos de los 40 años de la principal carrera de fondo de Cuba.

Con 28 años de participación en la prueba habanera, Suárez decidió correr esta edición en la distancia de 21 kilómetros, después de acumular importantes resultados en el maratón y reconocer que las condiciones actuales y el paso del tiempo dificultan mantener el ritmo competitivo en la prueba reina del atletismo.

El fondista recordó con satisfacción su trayectoria en el tradicional maratón habanero, y en especial los éxitos en las versiones de 2009, 2012, 2014 y 2015, además de conquistar tres subtítulos y un bronce, este último conseguido el pasado año.

«Fue una carrera muy bonita para mí, ya que es el 40 aniversario de Marabana y llevo 28 años corriendo», expresó el veterano corredor en exclusiva con Prensa Latina.

Para Suárez, Marabana trasciende la competencia deportiva y representa un espacio de encuentro entre atletas de la selección nacional, corredores extranjeros y miles de andarines cubanos que cada año acompañan la celebración.

El fondista destacó el cariño y el reconocimiento que recibe de los aficionados, quienes todavía recuerdan sus resultados y se acercan para conocerlo.

«Eso es muy bonito, que te reconozcan los resultados que uno tiene en esta linda y bella carrera de maratón de Marabana», afirmó.

Justo en el aniversario 40 de Marabana, el experimentado fondista también quiso enviar un mensaje a los participantes y a quienes siguen la competencia.

«A todos los que han participado y pasan por la meta, y los que no pasan, muchas felicidades. Y los que nos están viendo, que se sumen, que correr es salud», manifestó.

Con 28 años de historia en Marabana, Jorge Luis Suárez demuestra que el valor de esta carrera no se mide únicamente en medallas y tiempos, sino también en perseverancia, reconocimiento y pasión por el atletismo. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: Abel Rojas Barallobre)