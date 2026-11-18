La Habana, 18 nov.- La terapia celular y en particular el uso de células CAR-T (linfocitos T con receptores quiméricos de antígenos), representan uno de los avances más revolucionarios en la oncohematología moderna.

El doctor Wilfredo Roque Garcia, director general del Instituto de Hematología e Inmunología (IHI), precisó a Granma que esta inmunoterapia celular avanzada consiste en extraer las células T del sistema inmunológico del propio paciente y reprogramarlas genéticamente en el laboratorio, con la finalidad de que sean capaces de identificar, atacar y destruir específicamente las células tumorales malignas, sin dañar las sanas, una vez introducidas de nuevo en el organismo.

A nivel mundial, aseveró, el proceder marcó un cambio de paradigma, al demostrar tasas de remisión y supervivencia sin precedentes en pacientes con neoplasias hematológicas graves como leucemias, linfomas y mielomas, que han recaído o no responden de manera favorable a los tratamientos convencionales.

Para el sistema de salud y la ciencia en Cuba, con su vasta y reconocida trayectoria en biotecnología e inmunología, la inserción en el desarrollo, manufactura y aplicación clínica de la tecnología CAR-T constituye un desafío científico y una prioridad estratégica para mejorar la calidad de vida y las opciones terapéuticas de los pacientes cubanos, recalcó.

Notificó que, este 18 y 19 de noviembre, sesionará en el Hotel Nacional el I Simposio Internacional de Terapia Celular y Células CAR-T, organizado por el IHI, de conjunto con el Centro de Inmunología Molecular, la Sociedad Cubana de Hematología y el Grupo Nacional de Hematología.

Las temáticas centrales son Biología, manufactura, diseño y estructura de la tecnología CAR-T, Marco regulatorio para el uso de CAR-T y Aplicaciones clínicas actuales y perspectivas para su uso futuro en Cuba. (Tomado de Granma)