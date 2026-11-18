La Habana, 18 nov.- Los que llevamos unos añitos jugando videojuegos y siguiendo el béisbol cubano, sabemos que en varias ocasiones se ha llevado el deporte nacional a ese medio de entretenimiento. El proyecto más reciente en sumarse a esa lista es el 2K Cuba 26.

El inicio de este proyecto, cuenta su creador Liván Alfonso Alfonso, fue durante la pandemia de COVID-19. “El principal motivo fue ocupar el tiempo libre. Poco a poco se fue construyendo y llegó a muchísima gente alrededor de Cuba y el mundo”, comentó. Antes de la nueva versión, trabajó en el 2KCuba 20 y 2KCuba 25.

El 3 de noviembre de 2025 comenzó a trabajar en la venidera entrega, a la que ha dedicado un promedio de diez horas diarias. Dio un paso más allá de la ingeniería inversa, con una manera propia de hacer las cosas. Ha logrado crear mecánicas como distintos climas (despejado, parcialmente nublado y muy nublado). A medida que avanza el partido, se observa el paso de las horas y así cada estadio tiene su propio ambiente.

Cuatro jóvenes narradores deportivos ponen la voz a las acciones del videojuego. Sin embargo, esa característica no está disponible aún. El archivo principal de audio tiene unas sesenta horas que requieren de realizar grabaciones para incluirlas en el videojuego.

El videojuego incluye equipos de la Serie Nacional de Béisbol, representantes provinciales, una liga universitaria compuesta por conjuntos ficticios (en la que comienza el modo individual Mi Jugador) y la cantera de juveniles.

Treinta equipos compiten en la temporada: 16 de la SNB y 14 adicionales, que incluyen equipos clásicos de la pelota cubana. No se ha logrado modificar el formato competitivo de las Grandes Ligas, por lo que la final la disputarán un equipo actual contra uno de los históricos.

El juego tiene más de tres mil animaciones, comenta Alfonso. Los jugadores van a notar “cambios en la calidad del césped, degradado de arena, rebotes en techos y colchones”. Otros elementos como la niebla, aviones y aves tuvieron que ser eliminados por una cuestión de rendimiento.

Con respecto el audio, el 2KCuba 26 incluye árbitros en idioma español, sonido ambiente del estadio (música, vendedores, público). Además de los ruidos propios del juego, que actualmente tiene unas seiscientas opciones solo de contacto con el bate. “No es un ambiente cargado, pero se nota que está en el estadio”.

A diferencia de otros videojuegos deportivos actuales, Alfonso apuesta por la música nacional. La banda sonora la componen la clásica conga santiaguera, y temas de Alexander Abreu, Buena Fe, Celia Cruz, Gente de Zona y Eminencia Clásica.

Al referirse a la importancia del videojuego, dijo que aporta a que se conozca más la cultura del beisbol cubano. El 2KCuba 26 se lanzará el 29 de noviembre de 2026, y estará disponible para PC. El creador recomienda un mínimo de 4GB de memoria RAM para poder ejecutarlo sin problemas. (Por: Raúl Abreu Martín/Juventud Técnica)