Antalya, 18 nov.- El proyecto Mi Costa presentó en la COP 31 sus avances en el enfrentamiento al cambio climático en la zona costera de Cuba a través de la adaptación basada en ecosistemas. Su alcance en estos momentos comprende 24 municipios en regiones de costa, con la aspiración de beneficiar a más de 1,3 millones de personas.

En proceso de rehabilitación se encuentran siete mil 391 hectáreas que incluyen mangles, bosque y herbazal de ciénaga, y se ha alcanzado aproximadamente el 50 por ciento de su meta final, dijo Lisbet Font, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.

La especialista explicó que se establecieron siete viveros en seis provincias para producir posturas de especies nativas. Estos poseen capacidad de 500 mil posturas y la generación de sesenta nuevos empleos; de ellos, 32 para mujeres.

Infografía generada con ChatGPT a partir de datos del Proyecto Mi Costa

Además, la iniciativa ha avanzado en el Sistema de Monitoreo Integrado para la Adaptación basada en Ecosistemas, con el fortalecimiento de equipos, estaciones automáticas para medir intrusión salina y monitorear niveles de agua subterránea. Todo ello ha permitido disponer de protocolos, flujos de información y visibilidad desde la Plataforma de gestión del conocimeinto.

Unas 133 mil personas han sido capacitadas en estrategias de adaptación para aumentar la resiliencia al cambio climático, según lo que se mostró en la COP 31. La plataforma de formación en línea está operativa y elabora productos como boletines y mapas de peligro por inundaciones.

Mi Costa registra avances significativos en infraestructura de monitoreo y capacitación comunitaria, gracias a una estrategia de complementariedad con otros fondos. Ha realizado alianzas con los proyectos Resiliencia Costera y Adapthabana, por la experiencia en planes de adaptación, y Thallassia, sobre la restauración de servicios ecosistémicos de pastos marinos y humedales costeros.

Para el proyecto, expresó Font, no basta con sembrar mangles. Hay que devolverle al ecosistema su función protectora, conectando el agua, los humedales, el mar y la vida de la gente. Identificó además seis desafíos principales:

– Pasar del diagnóstico general a decisiones concretas en cada sitio.

– Evaluar también los riesgos de las soluciones que proponemos.

– Lograr que las instituciones trabajen con una misma lógica territorial.

– Cerrar la distancia entre tener financiamiento y poder ejecutar.

– Demostrar que las actividades se convierten en adaptación efectiva.

– Construir las acciones con las personas y fortalecer su capacidad para decidir.

La directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba concluyó la presentación del proyecto Mi Costa en la COP 31 diciendo que la iniciativa “demuestra que la restauración de ecosistemas y la adaptación local no son solo metas ambientales, sino motoras de empleo, equidad de género y resiliencia comunitaria”. (Por: Raúl Abreu Martín/Juventud Técnica)