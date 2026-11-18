Roma, 18 nov.- Cómo fortalecer la solidaridad italiana con Cuba frente al impacto del bloqueo que mantiene hoy Estados Unidos contra la isla fueron temas de un encuentro organizado en el centro deportivo Palestra Popular de San Lorenzo, en esta capital.

Bajo el título Romper el asedio, la cita incluyó el debate Italia, el bloqueo y el genocidio silencioso del pueblo cubano, cuyos participantes ratificaron que Cuba no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, mientras el bloqueo sí lo es para la paz, la soberanía y la sobrevivencia de la nación antillana.

Intervinieron el consejero político de la Embajada de Cuba en Italia, Damián Delgado, el diputado del Movimiento 5 Estrellas Riccardo Ricciardi, el miembro de la Coordinación de Internacionalistas por Cuba Maurizio Paradisi, el representante del Comité de Solidaridad con el Pueblo Cubano Farouk Dakhlaoui, y Marco Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba.

En el intercambio se habló sobre la guerra económica, financiera y comercial que desde hace más de 60 años impone Estados Unidos contra la isla y el recrudecimiento de esa política en los últimos años, con el gobierno del presidente Donald Trump.

Los participantes coincidieron en que tales medidas constituyen una estrategia de genocidio silencioso contra la población de la nación antillana, víctima de un asedio de corte medieval.

También denunciaron que, frente a esa situación, el pasado 28 de octubre el Gobierno italiano, renunciando a la postura histórica de ejecutivos anteriores, cedió a las presiones del Gobierno norteamericano y se abstuvo en la votación de la resolución de condena al bloqueo presentada por Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Tal actitud fue calificada como un acto de cobardía política por los organizadores del encuentro, quienes recordaron la actitud solidaria de los médicos cubanos que acudieron en ayuda del sistema sanitario italiano durante la pandemia de la Covid-19 y de los que todavía sostienen el sistema de salud en la región italiana de Calabria.

Coincidieron en que la contrainformación, la solidaridad desde las bases y la movilización popular son los instrumentos con que cuentan hoy para intentar romper el asedio y ejercer presión sobre la clase política del país, a fin de que se respete el derecho de Cuba a decidir su propio futuro.

En el marco del debate se proyectó el documental cubano “La dictadura del algoritmo”, de Javier Gómez Sánchez, que analiza el impacto de las redes sociales, usadas como herramientas de la guerra mediática de Washington contra Cuba. (Tomado de Prensa Latina)