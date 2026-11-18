Nov, 2026.- Dairel Figueredo González, estudiante de primer año del Curso Básico de Enfermería, considera que esta es una carrera bonita y muy práctica. Junto a sus compañeros de grupo, recibe clases impartidas por profesores experimentados en locales del Hospital José Espiridón Santiesteban Báez, en Santa Cruz del Sur.

Curso escolar 2026-2027 en el Hospital de Santa Cruz del Sur

Claustro completo para las carreras de nivel superior, tecnológico y Enfermería.

Estudiantes de tercer año de Medicina y Estomatología ya en formación teórica y práctica. #Salud https://t.co/0Nafd8YeYx — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) September 8, 2026

Debido a las limitaciones energéticas que enfrenta el país, agravadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, el Ministerio de Salud Pública adoptó alternativas para que los alumnos matriculados en instituciones educativas de la cabecera provincial puedan recibir las clases en los municipios donde residen.

El joven manifestó que siente una gran vocación por la Enfermería. Esta profesión le permitirá, una vez graduado, atender a los pacientes con amor y dedicación. También desea contribuir a la recuperación de la salud de las personas, en colaboración con médicos especializados en el tratamiento de las distintas enfermedades.

El santacruceño tiene entre sus objetivos prepararse bien para, llegado el momento, continuar los estudios de la licenciatura en la especialidad y posteriormente optar por la carrera de Medicina. Por ahora, dedica buena parte de su tiempo al estudio de asignaturas complejas, como Farmacología, que requieren análisis, concentración y mucha dedicación.

La formación de técnicos del sector sanitario es fundamental para garantizar la atención médica a la población cubana. En Camagüey, las instituciones de las Ciencias Médicas desarrollan programas de preparación en diferentes especialidades, entre ellas Enfermería, con una formación enfocada en la atención primaria y secundaria de salud.