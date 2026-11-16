Celebra Camagüey Jornada Científica Provincial de Ortopedia y Traumatología

Camagüey, 16 nov.- El Teatro Rafael Pila Pérez del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech fue sede de la XXIV Jornada Científica Provincial de Ortopedia y Traumatología, un espacio de actualización e intercambio para especialistas, profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud.

Entre los temas presentados figuró el incremento de las lesiones de rodilla en la población pediátrica, abordado por el Dr. C. Alejandro Álvarez López. La conferencia llamó la atención sobre la importancia de estudiar estas afecciones y su impacto en niños y adolescentes.

Por su parte, el Dr. Armando Luis Novoa Basabe expuso sobre el manejo de pacientes politraumatizados. En la presentación se señaló que el politrauma constituye la principal causa de muerte en personas de entre 15 y 45 años.

El programa incluyó además asuntos vinculados con la salud del adulto mayor, como las lesiones que afectan el codo, las manos y los pies. Las ponencias permitieron compartir criterios sobre los desafíos de la especialidad y la atención a las necesidades de distintos grupos de la población. (Mabel de la C. Betancourt López/Adelante)(Foto: Adelante)