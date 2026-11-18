Ankara, 18 nov.- El ministro de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático de Türkiye, Murat Kurum, propuso este martes una iniciativa urgente en cooperación con los países del G8 para apoyar a la Franja de Gaza en los sectores de agua, energía e infraestructura.

Durante una reunión ministerial de alto nivel del grupo, celebrada al margen de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) en la ciudad turca de Antalya, Kurum instó a emprender acciones concretas bajo el nombre de Iniciativa Climática Antalya-Gaza para la COP31.

La propuesta contempla el suministro de sistemas móviles de purificación de agua alimentados con energía solar y baterías, así como unidades energéticas independientes para centros sanitarios, pozos y redes de alcantarillado.

También incluye el envío de equipos móviles para el drenaje de aguas pluviales, vehículos de recogida de residuos, viviendas resistentes al invierno y materiales educativos para los niños.

Kurum señaló que las recientes lluvias en Gaza afectaron a miles de familias y dañaron las viviendas de más de 40 mil personas, además de advertir sobre los riesgos sanitarios derivados de la mezcla de aguas pluviales y residuales.

El ministro subrayó la necesidad de garantizar la entrada ininterrumpida de ayuda humanitaria, equipos y piezas de repuesto al enclave palestino para ejecutar los proyectos propuestos.

«No nos limitemos a ofrecer palabras de consuelo a Gaza, sino que contribuyamos a reconstruir la vida allí con agua, energía, salud y educación», expresó.

La COP31 comenzó el 9 de noviembre en Antalya y continuará hasta el día 20, en la primera ocasión en que Türkiye acoge ese evento.

Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ha causado más de 74 mil muertos y 176 mil heridos, según las cifras incluidas en el material de referencia.

La destrucción ha afectado a cerca del 90 por ciento de la infraestructura del territorio, mientras Naciones Unidas estima en unos 71 mil 400 millones de dólares el costo de su reconstrucción. (Tomado de Prensa Latina)