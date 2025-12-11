Venezuela jamás será colonizada por ningún imperio, afirmó Maduro

Al finalizar una gigantesca marcha por los 166 años de la Batalla Heroica de Santa Inés, a la cual se incorporó junto a otras autoridades nacionales y de Caracas, el mandatario dijo tener la razón porque esta patria le pertenece al noble, soberano y aguerrido pueblo de la República bolivariana.



«Le decimos al mundo que Venezuela sigue en victoria, Santa Inés está viva en nuestras luchas y victorias contra los apellidos y la oligarquía rancia supremacista, y seguimos construyendo una poderosa democracia con el pueblo empoderado», declaró .

Maduro expresó que el pueblo venezolano está permanentemente en las calles y llamó seguir construyendo todos los días el poder de la nación.

Subrayó que la base verdadera del poder de un país está en su pueblo, en sus valores, la educación, su cultura, conciencia, su poder organizativo para hacer gobiernos verdaderos y no aéreos metidos en palacios presidenciales.

En Venezuela, aseveró, se acabaron, con la Revolución bolivariana, los gobiernos aéreos y vamos a la construcción del Estado comunal de justicia y de libertad.

Se trata, afirmó, del poder del pueblo en la educación, la cultura, el poder integral de la política y de los fusiles con la creación de la Milicia Bolivariana Campesina, a la que se sumaron más de seis millones 200 mil milicianos, que son los soldados de Simón Bolívar y Ezequiel Zamora.

El jefe de Estado señaló que juró frente al comandante Hugo Chávez y el pueblo y “hemos cumplido a costa de nuestro propio pellejo y seguiremos firme y leales al juramento”.

No es tiempo de vacilación, sino de valentía, de combate, de construcción de esta patria venezolana, enfatizó.

Expresó que no es nueva la costumbre de enfrentar la mentira de la oligarquía saqueadora y de derrotarlos, ya que “es una vieja costumbre de los zamoranos, de los hombres y la mujer de a pie”.

Por eso digo frente al pueblo, remarcó, “nosotros acabamos y rompimos el maleficio de la traición al pueblo de Bolívar y de Zamora, por eso estamos de pie y victoriosos y le pido al pueblo que sigamos construyendo la revolución triunfante del siglo XXI”.

Maduro aludió a las movilizaciones del pasado sábado en Estados Unidos y agradeció al pueblo estadounidense por “evitar una guerra intervencionista y brutal en Venezuela”.

¡Basta de guerra y masacres imperiales!, tenemos la razón y esta patria le pertenece al noble, soberano y aguerrido pueblo venezolano, a la par de asegurar que “esta patria jamás será colonizada por ningún imperio”.

Desde Venezuela exigimos basta de política de cambio de régimen, de golpe de Estado y de invasiones en el mundo, no más Vietnam, no más Somalia, no más Iraq, no más Afganistán, no más Libia, basta de guerras y masacres imperiales, recalcó. (Tomado de Prensa Latina)