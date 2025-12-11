Cuba conmemora el Día de los Derechos Humanos

La Habana, Cuba. – El primer ministro cubano, Manuel Marrero, conmemoró hoy el Día de los Derechos Humanos en la red social X.

El mandatario escribió que Cuba ratifica su compromiso invariable con la defensa, la protección y ejercicio pleno de todos los derechos para todas las personas, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y la no discriminación.

El titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, hizo alusión a la fecha en esa misma red social, reafirmando el compromiso cubano con la dignidad plena del ser humano y con su promoción, protección y respeto.

Asimismo alegó que para ella, Cuba continuará cumpliendo con las disposiciones de los 44 instrumentos jurídicos que persiguen ese fin, de los que el Estado es parte, pues seguirán priorizando la justicia social, con derecho universal y gratuito a la educación, la salud, la cultura y el deporte como derechos fundamentales. (Tomado de Radio Reloj)