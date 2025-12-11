Cuba rinde homenaje a Mariana Grajales en Jornada de Historia

Camagüey, 10 dic.- Con una conferencia dedicada a desentrañar el verdadero legado de Mariana Grajales, considerada la Madre de la Patria en Cuba, se inauguró hoy en esta ciudad la Jornada Leer La Historia.

El evento, que convoca a historiadores e investigadores, tuvo como primer acto la ponencia De la estirpe de Mariana Grajales, a cargo de la doctora en ciencias Damaris Amparo Torres, de la Universidad de Oriente.

La historiadora santiaguera destacó cómo, a menudo, la figura ilustre de Grajales ha sido tratada en la bibliografía “siempre a la sombra de sus hijos Maceo”, subrayando la necesidad de rescatar su protagonismo propio.

Señaló que tras el triunfo de la Revolución cubana emergieron obras esenciales que comenzaron a reconocer su pleno legado, como la investigación Mariana Grajales: 200 años en la historia y la memoria.

Con precisión académica Torres despejó imprecisiones históricas, afirmando que, contra algunos relatos, Mariana Grajales nació en Santiago de Cuba el 12 de julio de 1815, hecho corroborado por su partida de bautismo hallada en la Iglesia de Santo Tomás Apóstol.

Asimismo, refutó teorías sobre orígenes dominicanos, reafirmando su raíz cubana.

La experta narró la resiliencia de una mujer mestiza que tras enviudar joven enfrentó la discriminación de la época y forjó una nueva familia con el patriota Marcos Maceo, con quien tuvo diez hijos, la mayoría consagrados a la lucha independentista.

“Es una mujer que se crece y se enfrenta a toda la situación de la época”, destacó, a pesar de no haber podido recibir una educación formal.

La conferencia pintó el retrato de una madre que sufrió las caídas en combate de sus hijos, pero que asumió con extraordinaria entereza la dirección de la familia y la causa.

Su participación activa se extendió a campañas militares como la Invasión a Guantánamo, y sostuvo una conciencia política y un apego al patrimonio cultural fuera de lo común para la época.

“Era una mujer con grandeza y una inteligencia poco común para una analfabeta”, enfatizó Torres, y describió también los duros años del exilio en Jamaica, donde Grajales continuó enfrentando retos.

“Su prestigio era tal que el propio José Martí, informado seguramente por Máximo Gómez, buscó su cercanía y reconoció sus valores”, dijo la investigadora.

Torres recordó que los restos mortales de Mariana Grajales, fallecida en Jamaica, no se repatriaron a Cuba hasta 1923, final de una historia de sacrificio. Concluyó que su legado de fortaleza y entereza es tan vigente que, “no por casualidad, en la Sierra Maestra, Fidel Castro creó un batallón de mujeres con su nombre”.

La inauguración formal de la Jornada estuvo a cargo de Fernando Miguel Manzo Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) en Camagüey, provincia crucial en la historia nacional por haber sido sede de la primera Constitución de la República en Armas, en 1869. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)