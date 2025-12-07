Caracas, 6 dic.- La 5° Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Espacios Acuáticos (CNEA) de Venezuela se llevó a cabo este viernes en el estado de Miranda (centro), marcada por la decisión de reorganizar sus puertos y modernizar su logística marítima mientras ocurren graves amenazas militares de Estados Unidos por tierra, aire y mar en su entorno inmediato.

El encuentro se desarrolló en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, donde autoridades nacionales junto a representantes del sector privado abordaron propuestas para fortalecer la infraestructura y la seguridad operativa en un territorio marítimo que supera los 710.000 kilómetros cuadrados.

El ministro venezolano de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, instó a aprovechar de forma estratégica el potencial marítimo del país sudamericano para dinamizar la producción nacional.

Recordó que más del 90 por ciento del comercio mundial se moviliza por vía marítima, por lo que el desarrollo de puertos, rutas y sistemas de control es clave para la economía venezolana. incorporarse a la cultura general del país, más allá del ámbito profesional.

A su juicio, esta visión de desarrollo sustentable exige nuevas capacidades de vigilancia, transporte y protección de cargas y personal, así como una articulación creciente entre Estado, empresas y comunidades.

Los resultados técnicos de la reunión sirven de antesala a la Expo Transporte 2025, actividad internacional que se inauguró este viernes y se extenderá hasta el próximo domingo para mostrar los avances en conectividad, logística y seguridad estratégica.

El debate ocurrió mientras un amplio dispositivo militar estadounidense permanece en el Caribe desde finales de agosto, cerca de aguas venezolanas.

Según fuentes oficiales venezolanas, este despliegue constituye un riesgo directo para la estabilidad regional y para la seguridad de América Latina y el Caribe.

La tensión escaló el 29 de noviembre, cuando el presidente Donald Trump emitió un mensaje dictando un pretendido ‘cierre total’ del espacio aéreo venezolano, en una violación flagrante del derecho internacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)