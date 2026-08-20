En enfriamiento bloque uno de Felton para reparación de caldera

La Habana, 20 ago.- La Unión Eléctrica confirmó a través de sus redes sociales que estaba en marcha el proceso de enfriamiento del área afectada para poder examinar la avería ubicaba muy próxima al domo, en la parte superior de la caldera del bloque uno, donde una fisura elevó en las últimas jornadas el consumo de agua en el proceso productivo y obligó a disminuir la entrega de energía.

En visita a la industria, Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en Holguín, evaluó los preparativos, recursos y condiciones logísticas para ejecutar acciones de corrección y mejoras técnicas en el turbo grupo, según reporte del periodista Emilio Rodríguez, de la emisora Radio Mayarí.

Durante el recorrido fueron revisadas las rutas críticas y el estado del bloque generador, con especial atención en el área de caldera donde existe un escape de agua y vapor.

Víctor Hugo González Quiala, director técnico de la industria, refirió que las labores de intervención y soldadura deben requerir algunas jornadas, debido a las exigencias térmicas y a los procesos de enfriamiento necesarios para garantizar la seguridad durante los trabajos.

El directivo predijo que, en dependencia del tiempo de enfriamiento, se estarían acercando a la zona afectada entre la tarde noche de este jueves o en las primeras horas del próximo viernes, momento en que se podrá determinar la magnitud de la avería y el tiempo de corrección.

Entre las tareas previstas a partir de la parada del bloque, destacan las mejoras en el calentador de alta presión número uno y otros componentes críticos para los cuales los recursos para la ejecución de los trabajos están en la planta, trascendió.

También se conoció que las labores incluirán cerca de 80 acciones, entre ellas el lavado de los calentadores de aire regenerativos y el escoreo en área de caldera.

La Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, considerada entre las más eficientes de Cuba, mantiene averiado el bloque dos, afectado por un incendio al iniciar el proceso de arranque tras un mantenimiento parcial capitalizable que preveía incorporar alrededor de 220 megavatios al SEN en el verano de 2022. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)