Escuela de Oficios camagüeyana abre convocatoria para formar a nuevos restauradores del patrimonio

Camagüey, 20 ago.- La Escuela de Oficios “Francisco Sánchez Betáncourt”, institución emblemática de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, ha lanzado una convocatoria abierta para captar a interesados en formarse en el noble arte de la restauración.

La iniciativa, dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años, busca garantizar el relevo generacional en oficios clave para la preservación de los valores patrimoniales de la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Los aspirantes podrán matricular en las especialidades de Jardinería, Pintura Mural y Arqueología, disciplinas esenciales para el mantenimiento y estudio del rico legado histórico que atesora la ciudad.

Los requisitos para acceder a esta formación incluyen poseer aptitud física y mental, así como contar con noveno o duodécimo grado vencido. Una vez admitidos, los alumnos recibirán una formación práctica como Obreros en Capacitación, con una duración de dos años que serán computables como experiencia laboral.

Una de las facilidades más destacadas de esta oferta académica es la posibilidad de conciliar la formación técnica con la superación educativa. Los matriculados que no hayan vencido el duodécimo grado tendrán la oportunidad de concluir ese nivel en un centro de educación para adultos, sin que ello interfiera en su aprendizaje práctico.

Además, aquellos jóvenes que ya posean el duodécimo grado y culminen satisfactoriamente el curso, podrán acceder a la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz para cursar la Licenciatura en Gestión y Preservación del Patrimonio Cultural, abriéndoles así las puertas a una carrera profesional dentro del sector.

Los interesados en formar parte de esta experiencia única pueden dirigirse a la sede de la escuela, ubicada en la calle General Gómez #574, en el centro histórico de Camagüey. Para ampliar la información, la institución ha habilitado la línea telefónica 32282622, donde los aspirantes y sus familias podrán resolver cualquier duda sobre el proceso de matrícula.

Con esta convocatoria, la Escuela de Oficios reafirma su compromiso con la formación integral de la juventud camagüeyana y la defensa del patrimonio cultural cubano, invitando a todos los apasionados por la historia a convertirse en sus guardianes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)